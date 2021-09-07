وفاة الممثل الأمريكي مايكل ويليامز عن 54 عاما

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الممثل الأمريكي مايكل كينيث ويليامز

توفي الممثل الأمريكي مايكل ويليامز، الذي اشتهر بدوره في مسلسل "ذا واير" (The Wire)، عن عمر يناهز 54 عامًا.

وعثر على النجم ميتا في شقته بنيويورك الاثنين. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة قولها إنه توفي متأثرا بجرعة مخدرات زائدة ، لكن لم يتم تأكيد ذلك.

وفي بيان، قالت شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية، التي بثت 60 حلقة من المسلسل بين عامي 2002 و 2008 "لقد شعرنا بالصدمة عندما علمنا بوفاة مايكل كينيث ويليامز، الذي كان عضوا في عائلة الشبكة لأكثر من 20 عاما".

وأضافت الشبكة في البيان "بينما يدرك العالم مواهبه الهائلة كالفنانين، عرفنا مايكل كصديق عزيز، لقد كان محبوبا من قبل كل من كان لهم فرصة العمل معه. نرسل أعمق تعازينا لعائلته على هذه الخسارة التي لا تُعوض".

وقال عنه زميله في المسلسل، كلارك بيتر، لبي بي سي "لقد كان ممثلا كريما. لم يكن يهتم بنفسه كما يهتم بالآخرين".

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ووصفه المخرج السينمائي، سبايك لي ويليامز، على إنستغرام بأنه "كشقيقه" وقال إنه "صُدم" لموته.

أما ديفيد سيمون، كاتب مسلسل ذا واير، فقال إنه كان "شخصا رائعا وموهبة نادرة".

ولعب ويليامز في مسلسل ذا واير، دور "عمر ليتل"، وهو شخص مثلي، كان يسرق عصابات المخدرات.

وقال بيترز، الذي لعب دور ليستر فريمون في المسلسل، إنه "لا يعرف ما إذا كان سيحزن أو سيغضب" بشأن وفاة زميله في البطولة.

أما الممثل ويندل بيرس فكتب على موقع تويتر "عمق حبي لهذا الأخ لا يمكن أن يقابله إلا عمق معرفتي بألم خسارته".

ونشر الممثل إدريس إلبا، الذي لعب دور سترينغر بل في المسلسل، على صفحته على تويتر مربعا أسودا عليه الأحرف الأولى لوليامز.

كما شاركت الفنانة ماريا كاري صورة لها مع ويليامز، واصفة إياه بأنه "روح جميلة، وإنسان جميل". وأضافت "سأفتقدك دائمًا. أشكرك على مباركتنا بموهبتك".

وغرد ممثل مسلسل ستار تريك، جورج تاكي، على تويتر "هذا أمر مفجع. فقدنا موهبة هائلة".

وصف المخرج جيمس جان ويليامز بأنه أحد "ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي".

ولد ويليامز عام 1966، ونشأ في بروكلين بنيويورك، نشأة مضطربة. فعلى الرغم من محاولته تجنب المواجهة، إلا إنه كان يقول "كان لدي طريقة دائما لأجد نفسي في ورطة، أعني مشكلة كبيرة".

وبدأ حياته المهنية كراقص وأدى مع مادونا وجورج مايكل قبل أن ينتقل إلى التمثيل.

وكان يشتهر بندبة على جبهته وخده الأيمن، والتي تكونت بعد أن جُرح بواسطة ماكينة حلاقة في عيد ميلاده الخامس والعشرين - لكن ذلك أدى عن غير قصد إلى أول وظيفة تمثيلية له بعد أن شاهد الفنان توباك شاكور صورة له "توحي بالإجرام" وقرر أن يلعب دورا شقيقه في فيلم "رصاصة" عام 1996.

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واشتهر ويليامز بلعب دور رجل العصابات ألبرت "تشالكي" وايت في المسلسل التلفزيوني بوردووك إمباير.

وكان ويليامز، الذي رُشح لثلاث جوائز إيمي، قد تحدث بصراحة عن معاناته من المخدرات على مر السنين.

ففي مقابلة مع صحيفة هوليوود ريبورتر، عام 2011 اعترف وليامز "لقد أهدرت الكثير من المال، وبدأت في الشرب وتعاطي المخدرات مرة أخرى، وفي نهاية الموسم الثاني للمسلسل، اضطررت إلى العودة إلى مشاريعي والنوم على مرتبة على الأرض."