أفلام ديزني 2021 تُعرض حصريا في دور السينما قبل الإنترنت

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، متفرجون يشاهدون العرض الأول لفيلم "شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة" في إحدى دور السينما

قالت شركة والت ديزني العملاقة إن باقي أفلامها لعام 2021 ستعرض حصريًا في دور السينما، قبل إتاحتها عبر الإنترنت.

ويعد القرار بمثابة دعم للسينمات التي تواجه صعوبات، إذ أن الأفلام الرئيسية خلال وباء كورونا طُرحت عبر الإنترنت بالتزامن مع عرضها في دور العرض.

ومن الأفلام التي سيبدأ عرضها من دور السينما فيلم "إترنالز" Eternals.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه فيلم "شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة" الذي طرحته ديزني في دور العرض في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول.

وحقق الفيلم، الذي يحكي قصة قاتل سابق أجبر على مواجهة والده المتعطش للسلطة، إيرادات بلغت 127.6 مليون دولار على مستوى العالم، في أول عطلة نهاية أسبوع له في دور السينما.

وفي أغسطس/ آب، أشار بوب تشابك، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، إلى طرح فيلم "شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة" في دور السينما باعتباره "تجربة مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا"، بالنظر إلى عرض جميع الأفلام السابقة عبر الإنترنت بالتزامن مع دور السينما منذ بداية الوباء.

وأصبح الفيلم متاحًا حصريًا في دور السينما لأول 45 يومًا، قبل أن يصبح قابلاً للمشاهدة من خلال الاشتراك في منصة البث عبر الإنترنت "ديزني بلس".

وعلى النحو نفسه، سيُطرح فيلم "إترنالز"، للمخرجة كلوي تشاو الحائزة على جائزة أوسكار، وفيلم "ويست سايد ستوري" West Side Story للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

وقالت الشركة إن فيلم الرسوم المتحركة الغنائي "إنكانتو" Encanto سيُعرض في دور السينما لمدة 30 يوماً، في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يصبح متاحا عبر الإنترنت.

وتراقب شركات الترفيه والإنتاج السينمائي الكبرى الأخرى ديزني عن كثب، لتحديد ما إذا كان ينبغي عليها استئناف بدء عرض أفلامها في دور السينما.

يأتي القرار أيضًا بعد أن رفعت الممثلة سكارليت جوهانسون دعوى قضائية ضد شركة ديزني، بسبب قرار الأخيرة عدم عرض فيلم "بلاك ويدو" في دور السينما حصريًا.

فبعد عطلة نهاية أسبوع افتتاحية قوية، انخفضت مبيعات شباك التذاكر بشكل حاد، ما جعل الفريق القانوني لجوهانسون يقول إن قرار ديزني أدى إلى خسارة في الدخل للممثلة.