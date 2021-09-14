قوس النصر في باريس يُغلف بالنسيج تحقيقا لحلم الفنان البيئي الراحل كريستو

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بدأ تغليف قوس النصر بلفائف البلاستيك بالتعاون مع ابن شقيق الفنان كريستو ومتحف بومبيدو والسلطات الفرنسية

أسدلت ستائر ضخمة على قوس النصر في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لتغليفه بالكامل، تكريما للفنان الراحل كريستو وتحقيقا لأحد أحلامه الفنية التي لم تتحقق في حياته.

وسيغلف هذا المعلم وسط العاصمة الفرنسية بنحو 25000 متر من قماش قابل لإعادة التدوير مصنوع من مادة البولي بروبيلين باللونين الفضي والأزرق في االأيام القليلة المقبلة.

واحتشدت جموع من الناس أمام هذا الأثر، الذي يُعد أحد أشهر معالم فرنسا، لمشاهدة عملية التغليف التي بدأت الأحد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، عشرات العمال ينفذون مشروع تغليف قوس النصر

وكانت تغطية هذه التحفة المعمارية العملاقة بالبلاستيك فكرة الفنان البلغاري المولد كريستو، الذي توفي العام الماضي، وزوجته ومساعدته جان كلود.

وعُرف عن كريستو بولعه بتغليف معالم مشهورة حول العالم بأغلفة نسيجية، وكان يحلم أن يفعل ذلك بقوس النصر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 50 مترا، وذلك منذ استأجر الفنان الراحل شقة بالقرب منه في الستينيات من القرن العشرين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان الفنان كريستو معروفا بأعماله التي تتضمن تغليف المعالم والمزارات الأثرية العالمية بأغطية من النسيج

واستخدم كريستو وزوجته جان كلود هذا النمط من الأقمشة القابلة للتدوير في تغليف مبنى الرايخستاغ في العاصمة الألمانية برلين، وهو مبنى البرلمان في الرايخ الألماني السابق، كما غلفا جسر بون نُف "الجسر الجديد" على نهر السين في باريس.

لكنه الفنان كريستو لم يتمكن تحقيق حلمه بتغليف قوس النصر.

ويبدو أنه آن الأوان لحلم كريستو أن يتحقق على يد ابن أخيه فلاديمير جافاشيف بتكلفة تقدر بنحو 14 مليون يورو.

وتعاون جافاشيف مع متحف بومبيدو والسلطات الفرنسية من أجل أن يرى هذا المشروع النور.

وقال جافاشيف: "نشهد اليوم لحظة من أهم لحظات التغليف، فقد بدأ قوس النصر المغلف في الظهور واقترب من تحقيق الرؤية التي طالما حلم بها كريستو وجان كلود ".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، من المتوقع أن يستغرق تغليف قوس النصر بالكامل نحو أسبوع

ومن المتوقع أن تنتهي عملية تغليف قوس النصر السبت المقبل، وسوف يستمر هذا الغلاف في مكانه فوق هذا المعلم التاريخي الباريسي حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وسيظل قوس النصر مفتوحا أمام الزائرين لمشاهدته مغلفا بهذه الطريقة الفنية لمدة ستة عشر يوما.

صدر الصورة، اجتمعت حشود من الناس لمشاهدة المراحل الأولى للمشرو التعليق على الصورة، اجتمعت حشود من الناس لمشاهدة المراحل الأولى للمشروع

وكان الإمبراطور نابليون بونابرت أمر ببناء هذا النصب في القرن التاسع عشر الميلادي إحياء لذكرى الجنود الذين قتلوا في حملاته العسكرية.

وولد كريستو فلاديميروف جافاشيف عام 1935، وعاش فترة في النمسا وسويسرا قبل أن ينتقل إلى فرنسا ويقابل جان كلود في باريس.

وإلى جانب عملية تحويل الآثار والمعالم البارزة حول العالم من خلال تغليفها، ابتكر الزوجان أعمالا فنية بيئية عملاقة في بيئات طبيعية قبل وفاة جان كلود عام 2009 عن عمر يناهز 74 سنة.