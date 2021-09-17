بالصور: الإعلان عن الفائز بجائزة مصور المحيطات لعام 2021
حازت إيمي جان على لقب "مصورة العام للمحيطات" عن صورتها التي التقطتها لسلحفاة بحر خضراء محاطة بالأسماك في منطقة شعب نينغالو المرجانية غربي أستراليا.
وتهدف المسابقة التي نظمتها مجلة "اوشينوغرافيك" إلى تسليط الضوء على جمال المحيط والمخاطر التي يواجهها.
وحاز هنلي سبايرز على المرتبة الثانية عن صورة "الأطيش"، وهو طائر بحري قرب جزر شيتلاند في اسكتلندا.
وحل في المرتبة الثالثة ماتي سميث عن صورة لسلحفاة خرجت من البيضة وتتجه إلى البحر للمرة الأولى.
جائزة الخمسين قامة للإناث، وهي فئة جديدة لتشجيع النساء الواعدات في فئة تصوير المحيطات، فازت بها رينيه كابوزولا، المصورة ومدرسة الأحياء من لوس أنجيليس، عن عملها الذي تضمن سمكة قرش في مشهد غروب الشمس في بولينيزيا الفرنسية.
أما جائزة المصور الشاب فذهبت لحنا لوليو عن هذه اللقطة لسلحفاة ملكة البحر لحظة الفقس، تحت سماء مليئ بالطيور الجائعة في جزيرة هيرون في أستراليا.
ويستمر معرض الصور على شاطئ نهر التيمز بالعاصمة البريطانية لندن حتى 17 أكتوبر/تشرين أول 2021.
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