بالصور: الإعلان عن الفائز بجائزة مصور المحيطات لعام 2021

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Aimee Jan / Ocean Photography Awards

حازت إيمي جان على لقب "مصورة العام للمحيطات" عن صورتها التي التقطتها لسلحفاة بحر خضراء محاطة بالأسماك في منطقة شعب نينغالو المرجانية غربي أستراليا.

وتهدف المسابقة التي نظمتها مجلة "اوشينوغرافيك" إلى تسليط الضوء على جمال المحيط والمخاطر التي يواجهها.

صدر الصورة، HENLEY SPIERS / Ocean Photography Awards

وحاز هنلي سبايرز على المرتبة الثانية عن صورة "الأطيش"، وهو طائر بحري قرب جزر شيتلاند في اسكتلندا.

صدر الصورة، Matty Smith / Ocean Photography Awards

وحل في المرتبة الثالثة ماتي سميث عن صورة لسلحفاة خرجت من البيضة وتتجه إلى البحر للمرة الأولى.

صدر الصورة، Renee Capozzola / Ocean Photography Awards

جائزة الخمسين قامة للإناث، وهي فئة جديدة لتشجيع النساء الواعدات في فئة تصوير المحيطات، فازت بها رينيه كابوزولا، المصورة ومدرسة الأحياء من لوس أنجيليس، عن عملها الذي تضمن سمكة قرش في مشهد غروب الشمس في بولينيزيا الفرنسية.

أما جائزة المصور الشاب فذهبت لحنا لوليو عن هذه اللقطة لسلحفاة ملكة البحر لحظة الفقس، تحت سماء مليئ بالطيور الجائعة في جزيرة هيرون في أستراليا.

صدر الصورة، Hannah Le Leu / Ocean Photography Awards