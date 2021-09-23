الصوماليون يستمتعون بأول عرض سينمائي منذ 30 عاما

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، كان على جمهور السينما المرور عبر عدة حواجز أمنية

شهد الصومال أول عرض عام لفيلم منذ ثلاثين عاما، مما جدد الآمال في انتعاش الحياة الثقافية في البلد الذي عانى من الحرب.

وعرض فيلمان للمخرج الصومالي إبراهيم سي إم في المسرح الوطني في العاصمة مقديشو، وسط إجراءات أمن مشددة.

وكان المسرح هدفا لتفجير انتحاري ومقرا لأمراء الحرب.

وقال مدير المسرح عبد القادر عبدي يوسف في حديث لوكالة أنباء فرانس برس: "كانت ليلة تاريخية للشعب الصومالي، رأينا كيف يمكن إحياء الأمل. هذه منصة تفتح المجالات أمام شعراء الأغاني الصوماليين ومؤلفي الحكايات ومخرجي الأفلام والممثلين لاستعراض مواهبهم".

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بنيت دار العرض عام 1967 بدعم من الصين

ودفع الجمهور 10 دولارات أمريكية لمشاهدة فيلمي "الحواس" و"موعد من الجحيم".

وكان على الجمهور المرور عبر عدة حواجز قبل الوصول إلى صالات العرض في منطقة شديدة الحراسة.

وقال عثمان يوسف عثمان، أحد الذين حضروا العرض: "كنت أحضر حفلات وعروضا مسرحية وحفلات موسيقية وعروض رقص شعبي وأفلاما في المسرح الوطني في الأيام الخوالي. أشعر بالأسى لأن مقديشو فقدت حياتها الليلية، لكن هذه بداية جيدة".

وعبر آخرون عن مخاوف أمنية. فقد قالت حكيمو محمد إنها كانت طالبة مدرسية حين كانت وأصدقاؤها يرتادون دور السينما لحضور الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

وأضافت: "كان الناس يخرجون في الليل ويبقون في الخارج لساعة متأخرة، لكن لا أعتقد أن الوضع آمن الآن".

وشيد مهندسون صينيون المسرح كهدية من الزعيم ماو تسي تونغ عام 1967. وكان ينظر إليه كمحفز للتطور الثقافي في الصومال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وقد أغلق المبنى أبوابه عام 1991 في بداية الحرب الأهلية واستخدمها أمراء الحرب قاعدة لهم في قتالهم للسيطرة على العاصمة.