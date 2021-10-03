بالصور: الأعمال الفائزة بجوائز مسابقة الحفاظ على الطبيعية 2021

قبل 55 دقيقة

فاز المصور البريطاني أنوب شاه في مسابقة صور الحفاظ على البيئة لعام 2021، عن صورته لغوريلا تسير وسط سحابة من الفراشات في جمهورية أفريقيا الوسطى.

صدر الصورة، ANUP SHAH/TNC PHOTO CONTEST 2021

واختيرت الصورة الفائزة من بين أكثر من 100 ألف عمل من 158 دولة.

وسيحصل أنوب على معدات تصوير بقيمة 4000 دولار.

وفي ما يلي، نستعرض الصور الفائزة في فئات أخرى من المسابقة:

فئة اختيار الجمهور

صدر الصورة، PRATHAMESH GHADEKAR/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز في هذه الفئة براتاميش غديكار من الهند بهذه الصورة لليراعات ( الخنافس المضيئة) التي تتجمع قبل موسم الرياح مباشرة في مناطق معينة وحول أشجار خاصة.

وهذه الصورة عبارة عن حزمة من 32 صورة للشجرة، يبلغ زمن التعرض لكل منها 30 ثانية.

فئة المناظر الطبيعية

صدر الصورة، DANIEL DE GRANVILLE MANÇO/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بجائزة هذه الفئة دانيال دي جرانفيل مانكو من البرازيل، عن صورة للهيكل العظمي لتمساح في تربة جافة على ضفاف طريق ترانسبانتنيرا السريع في بلدية بوكوني.

تم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار في عام 2020 في ذروة الجفاف الذي ضرب منطقة بانتانال في ذلك العام.

فئة المناظر الطبيعية (المركز الثاني)

صدر الصورة، DENIS FERREIRA NETTO/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بالمركز الثاني في فئة المناظر الطبيعية دينيس فيريرا نيتو من البرازيل.

التقط نيتو هذه الصورة أثناء رحلة بمروحية لما يقول إنه يُشبه رأس ديناصور.

فئة المناظر الطبيعية (جائزة شرفية)

صدر الصورة، SCOTT PORTELLI/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بهذه الجائزة سكوت بورتيلي من أستراليا.

خلال موسم الأمطار، يحتوي خليج كاربنتاريا في المنطقة الاستوائية بشمال كوينزلاند على عدد لا يحصى من الأنهار المتعرجة ومصبات الأنهار والجداول التي تخلق واحدة من المناظر الطبيعية ذات التفاصيل المتشابكة.

فئة الطبيعة والناس

صدر الصورة، ALAIN SCHROEDER

فاز بهذه الفئة ألان شرودر من بلجيكا.

توثق هذه الصورة إنقاذ أنثى إنسان غاب (أورانجوتان) إندونيسية، عمرها 3 شهور تقريبا، وإعادة تأهيلها وإطلاق سراحها.

فئة الطبيعة والناس (المركز الثاني)

صدر الصورة، TOM OVERALL/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بالمركز الثاني في هذه الفئة توم أوفيرال من أستراليا، بهذه الصورة لمرشد في الصحراء الكبرى يواجه عاصفة رملية.

فئة الطبيعة والناس (جائزة شرفية)

صدر الصورة، MINQIANG LU/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بهذه الجائزة منكيانغ لو من الصين.

فئة المياه

صدر الصورة، KAZI ARIFUJJAMAN/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بهذه الجائزة كازي أريفوجمان من بنغلاديش.

فئة المياه (المركز الثاني)

صدر الصورة، JORAM MENNES/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بهذه الجائزة جورام مينيس من المكسيك.

سباحون وغواصون وهواة الغوص الحر يستمتعون بممارسة هواياتهم في خزان للمياه الجوفية.

فئة المياه (جائزة شرفية)

صدر الصورة، JORGE ANDRÉS MIRAGLIA/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بهذه الجائزة خورخي أندريس ميراغليا من الأرجنتين بصورته لفقاعات جليدية في باتاغونيا.

فئة الحياة البرية

صدر الصورة، BUDDHILINI DE SOYZA/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بهذه الفئة بوديليني دي سويزا من أستراليا.

تسبب هطول الأمطار في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا في فيضان نهر تالك. وهذه الصورة لمجموعة من الفهود تكافح لعبور النهر وسط تيارات قوية.

ورغم الصعوبات نجحت الفهود في الوصول للضفة الأخرى.

فئة الحياة البرية (المركز الثاني)

صدر الصورة، MATEUSZ PIESIAK/TNC PHOTO CONTEST 2021

فاز بهذه الجائزة ماتياس بيسياك من بولندا.

في فصل الشتاء يجتذب حقل دوار الشمس الضخم هذا أنواعا مختلفة من الطيور التي تحتمي فيه وتتغذي على البذور المتساقطة أرضا.

فئة الحياة البرية (جائزة شرفية)

صدر الصورة، THOMAS VIJAYAN