مهرجان لندن السينمائي: نساء مقاتلات وفرسان سود في فيلم غرب أمريكي في الافتتاح

قبل 19 دقيقة

وحمل فيلم صموئيل عنوان " ذا هاردر ذي فول" التي قد تحيل ترجمته حرفيا إلى السقوط القاسي أو الصعب، لكنني اقترح لترجمته عنوان "الكبار يكون سقوطهم مدويا" لأنه مقتطع من مثل أو عبارة سائدة بالإنجليزية، يعتقد أن أصولها ترجع إلى عالم الملاكمة وهي " The bigger they come, the harder they fall" التي تعني أنه كلما كان الشخص كبيرا وقويا فأن سقوطه سيكون كبيرا ومدويا وأكثر قسوة، وهو بدورة مأخوذ من استعارة عن أن سقوط الأشجار الكبيرة يكون ضخما ومدويا.