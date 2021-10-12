سوبرمان مزدوج الميل الجنسي في أحدث حلقات السلسلة المصوّرة

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صدر الصورة، DC Comics التعليق على الصورة، في الكتاب المصوّر الجديد المرتقب صدوره في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون جون على علاقة مع صديقه المقرب جاي ناكامورا

أعلنتدار "دي سي كوميكس" لنشر الشرائط المصوّرة، أن سوبرمان الجديد، جون كنت، وهو ابن كلارك كنت، سيكون مزدوج الميل الجنسي في أحدث حلقات الشرائط المصورة الشهيرة.

وفي الكتاب المصوّر الجديد المرتقب صدوره في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون جون على علاقة عاطفية مع صديقه المقرب جاي ناكامورا.

الخط القصصي جزء من سلسلة "سوبرمان: ابن كال - إل"، ويتابع مغامرات جون بعدما تسلّمه شعلة إنقاذ الكوكب من والده كلارك.

وأعلنت دار النشر عن القصة الجديدة في اليوم الوطني للإعلان عن الميل الجنسي في الولايات المتحدة، هو مناسبة سنوية للتوعية حول حقوق مجتمع الميم عين في البلاد.

منذ إطلاق السلسلة من بطولة جون في يوليو/ تموز الماضي، بدأ سوبرمان الابن بمحاربة الحرائق التي يتسبب بها تغير المناخ، وأحبط إطلاق نار في مدرسة ثانوية، واحتج على ترحيل لاجئين.

وفي عدد سابق، ينخرط جون في صداقة مع جاي، وهو صحافي بشعر وردي اللون، ويرتدي نظارات طبية.

وأعلنت دار "دي سي كوميكس" أن علاقة الشابين ستأخذ بعداً رومانسياً بدءاً من العدد الخامس، بعدما "استنزف جون نفسياً وجسدياً من محاولة انقاذ الجميع".

صدر الصورة، DC Comics التعليق على الصورة، مؤلف السلسلة لبي بي سي: "حصل انقلاب حقيقي في السنوات الأخيرة، قبل عشر سنوات، أو خمس سنوات، كان الأمر سيكون أصعب"

لم يفصح بعد عن تفاصيل الحبكة، لكن الدار وزعت صوراً تظهر تبادل الشخصيتين قبلة.

وقال مؤلف السلسلة توم تايلور لبي بي سي إنه فكر عند منحه الوظيفة "ما الذي يجب أن يكون عليه سوبرمان اليوم؟ وخطر لي أنها ستكون فرصة ضائعة إن استبدلنا كلارك كنت بمنقذ أبيض مغاير".

ولمفاجأته، علم أن الدار تدرس فكرة أن يكون سوبرمان مزدوج الميل الجنسي، قبل أن يقترح الفكرة بنفسه.

وقال تايلور: "حصل انقلاب حقيقي في السنوات الأخيرة، قبل عشر سنوات، أو خمس سنوات، كان الأمر سيكون أصعب، ولكن أعتقد أن الأمور انقلبت بشكل مرحب حقاً".

وأضاف أنه بالرغم من ردة فعل سلبية من قبل بعض "المتطفلين" على مواقع التواصل، كانت ردود الفعل على الخطط السردي الجديد إيجابية في الغالب.

صدر الصورة، DC Comics

يقول تايلور: "هناك أشخاص يقولون إنهم قرأوا الخبر وانفجروا بالبكاء، لأنهم لم يتوقعوا في حياتهم أنهم سيكونون قادرين على رؤية أنفسهم في سوبرمان، أقوى بطل خارق في القصص المصوّرة".

وأضاف: "سنسمع دائماً من يستخدمون الحجة القديمة "لا تدخلوا السياسية في الأشرطة المصوّرة، متناسبين أن كل قصة من تلك القصص كانت سياسية بشكل أو بآخر. الناس لا يدركون أن سلسلة أكس مان (من مارفل) كانت استعارة عن حركة الحقوق المدنية".