كاني ويست يغيّر اسمه رسمياً إلى "يي"

قبل 13 دقيقة

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وافق القضاء الأميركي رسمياً على تغيير اسم المغني المعروف باسم كاني ويست إلى "يي"، من دون أي اسم شهرة أو اسم ثان.

وأكد ناطق باسم محكمة لوس أنجلس لوكالة فرانس برس أن قاضياً وافق على تغيير الاسم بناء على الطلب الذي قدمه مغني الراب البالغ 44 عاماً نهاية آب/أغسطس "لدوافع شخصية".

وأبدى المغني خلال إنجازه إجراءات الطلاق مع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، رغبته في اعتماد اسم "يي"، وهو لقب عُرف به طويلاً، في كامل المعاملات الرسمية، مستغنياً عن اسمه كاني عمري ويست.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المغني خلال إطلاق ألبومه "دوندا"

وكان مغني الراب أصدر سنة 2018 ألبوماً يحمل عنوان "يي"، كما أن حسابه على تويتر هو YE.

وإلى جانب كون يي اختصاراً لاسم كاني، فإن الاسم الجديد له رمزية دينية بالنسبة للمغني، إذ قال في مقابلة إذاعية عام 2018، إن لفظ "يي" من أكثر الكلمات المكررة في الكتاب المقدس. وأضاف: "حولت اسمي من تي والذي يعني "الوحيد"، ليصير يي، ويعني خيرنا، وشرنا، وضياعنا، وكل شيء".

وسبق لفنانين آخرين أن غيروا أسماءهم، من بينهم برينس، وسنوب جوغ، وشان لاف كومبز.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انفصل يي عن كيم كاردشيان مطلع العام الحالي

وخلال الصيف المنصرم، طرح مغني الراب بعد طول انتظار ألبوماً مدته ساعتان يتضمن 27 أغنية ويحمل عنوان "دوندا"، وهو اسم والدته التي توفيت سنة 2007.

ويُصنَّف يي من أشهر مغني الراب في العالم، غير أن معاناته مع الاضطرابات ثنائية القطب وطلاقه الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة طغيا على مسيرته في السنوات الأخيرة.