كلمة عام 2021: دار أكسفورد للمعاجم تختار كلمة لقاح "VAX" بوصفها الأكثر شيوعا

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هناك كلمات كثيرة متصلة بكلمة العام ومشتقة منها.

اختارت مجموعة مؤلفي معاجم أكسفورد الإنجليزية كلمة (Vax) التي تعني اسم لقاح وفعل يلقح أيضا باللغة الإنجليزية باعتبارها كلمة هذا العام.

وتزايدت وتيرة الكلمات المتعلقة باللقاحات في عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ ازداد استخدام جميع الكلمات ذات الصلة باللقاحات، ومنها اللقاحات المزدوجة الجرعات، وغير المحصنين، والمناوئين للتطعيم.

وتقول فيونا ماكفيرسون، كبيرة محرري مكتب المدير التنفيذي في دور نشر أكسفورد، إن اختيار كلمة (vax) المتعلقة باللقاح كان واضحا لأن ظهور اللقاحات أحدث "تأثيرا كبيرا لفت الانتباه".

وأضافت: "ترجع الكلمة إلى عقد الثمانينيات، لكن وفقا لمجموعتنا، لم تكن تستخدم إلا نادرا حتى هذا العام".

وتقول: "عندما تضيف إلى ذلك تعدد الصيغ المختلفة المستخدمة للكلمة، مثل vaxxie ، وvax-a-thon، وvaxinista أصبح من الواضح لدينا أن vax تتمتع بالصدارة."

وهناك صيغتان مقبولتان للكلمة من حيث التهجي، هما Vax و vaxx لكن الصيغة التي تحتوي على حرف x واحد هي الأكثر شيوعا.

تعريفات قاموس أكسفورد الإنجليزي لكلمة vax فاكس:

Vax (اسم) لقاح أو تطعيم

(اسم) لقاح أو تطعيم Vax (فعل) يعالج (شخصا ما) بلقاح لإنتاج مناعة في مواجهة المرض، يلقح

(فعل) يعالج (شخصا ما) بلقاح لإنتاج مناعة في مواجهة المرض، يلقح Vaxxie (اسم) صورة للشخص لنفسه خلال تلقي اللقاح أو قبله أو بعده مباشرة، خاصة ضد كوفيد-19، وعادة ما يشاركها صاحبها على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة شخصية له اثناء التطعيم

(اسم) صورة للشخص لنفسه خلال تلقي اللقاح أو قبله أو بعده مباشرة، خاصة ضد كوفيد-19، وعادة ما يشاركها صاحبها على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة شخصية له اثناء التطعيم Anti-vax (صفة) مناهضة اللقاحات، معارضة التطعيم

(صفة) مناهضة اللقاحات، معارضة التطعيم Anti-axxer (اسم) شخص يعارض التطعيم

(اسم) شخص يعارض التطعيم Double-vaxxed (صفة) من تلقى جرعتي لقاح مزدوج

وزاد استخدام كلمة وباء بنسبة تزيد على 57000 في المئة هذا العام.

وتقرر كل من دار أكسفورد للنشر و دار كولينز للنشر كلمة العام الخاصة بها، وفي عام 2020 اختارت كولينز كلمة lockdown-إغلاق.

لكن أكسفورد قررت أنه كان عاما غير مسبوق مع وجود عدد كبير جدا من الكلمات المتنافسة، لذلك وسعت جائزتها لتشمل مجموعة من الكلمات الرئيسية الجديدة، من بينها الإغلاق، وحرائق الغابات، وكوفيد-19، بالإضافة إلى Black Lives Matter-حياة السود مهمة و WFH - العمل من المنزل، و keyworkers العمال الأساسيين، وfurlough - المعونة المالية لمن تعطلت أعمالهم.

ويرجع تاريخ كلمة vax الحائزة على جائزة أكسفورد لهذا العام، في اللغة الإنجليزية إلى عام 1799 عندما ظهرت لأول مرة، بينما ظهرت مشتقاتها الخاصة بالتلقيح والتطعيم لأول مرة في عام 1800.

وتعود كل هذه الكلمات إلى الأصل اللاتيني وهو كلمة vacca ، والتي تعني بقرة. ووفقا لقاموس أكسفورد يرجع الفضل في استخدام الكلمة إلى الجهود الرائدة للطبيب والعالم الإنجليزي إدوارد جينر في التطعيم ضد الجدري باستخدام جدري البقر - وهو عدوى خفيفة تحدث لدى الأبقار - في أواخر تسعينيات القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر.