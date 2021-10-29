مهرجان بابل السنوي في العراق يعود بعد انقطاع دام أكثر من 19 عاما

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقام مهرجان بابل السنوي "النسخة الخامسة عشرة" بعد انقطاع دام أكثر من 19 عاما، منذ عام 2003

انطلقت في العراق، الخميس، النسخة الخامسة عشرة من فعاليات مهرجان بابل السنوي بعد انقطاع دام أكثر من 19 عاما، وسط انتقادات من جهات دينية واجتماعية بسبب الفقرات الغنائية التي صاحبت حفل افتتاح المهرجان.

ويستمر المهرجان، الذي احتضن المسرح البابلي بمدينة بابل الأثرية ( 100 كم) جنوب العاصمة العراقية بغداد، حفل افتتاحه، لمدة خمسة أيام.

ويحمل المهرجان اسم (من بابل الحضارة نصنع الحياة)، ويحتوي على عروض متنوعة تشمل الموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية ومعرضا للكتاب والرسم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جانب من عروض حفل الافتتاح

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فرقة استعراض بالزي البابلي

وأعربت وزارة الثقافة العراقية في بيان لها عن أملها في أن "يعود مهرجان بابل من جديد كما كان، بعد توقف استمر منذ عام 2003".

ولفت البيان، إلى أن "فعاليات المهرجان تتضمن مشاركة من فنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية وأجنبية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء البابلية والعزف والرسم الحر وفعاليات الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية فضلا عن فعاليات ثقافية وأدبية وفنية أخرى".

وواجه المهرجان، قبيل افتتاحه الكثير من الاعتراضات من بعض الجهات الدينية والاجتماعية بسبب الفقرات الغنائية التي يحتويها المهرجان. فيما عد آخرون المهرجان " تمجيدا للنظام السابق" كونه كان يدأب على إقامته في كل عام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شهد المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، "المسرح البابلي" مدينة بابل التاريخية

وكان الإقبال على المهرجان خلال اليوم الأول كبيرا جدا، واستذكر بعض الحضور، الذين قدموا من مدن عدة، خلال حديثهم الدورات السابقة للمهرجان والتغيرات التي طرأت على المهرجان.

واختلفت النسخة الحالية عن سابقاتها من خلال إضافة معارض للكتب والرسم. وانتقد عدد من الحضور بعض النواحي التنظيمية للمهرجان.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفنان هاني شاكر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفنانة شمس الكويتية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفنان حاتم العراقي

وشارك في حفل افتتاح المهرجان، الذي انطلق أول مرة عام 1987، كوكبة من المطربين العراقيين ونجوم الغناء العربي، على رأسهم الفنان المصري هاني شاكر، والفنانه الكويتية شمس والفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

كما أدت بعض الفرق الفنية التي قدمت من الهند ومصر بعض الرقصات الشعبية إلى جانب فرق محلية أدت بعض الرقصات كالدبكة الكردية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شاركت في حفل الافتتاح فرقة الفنون الشعبية الهندية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فرقة فنية عراقية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فنان مصري يؤدي رقصة صوفية تقليدية خلال مهرجان بابل الدولي

ورغم التحضير للمهرجان منذ أشهر إلا أن يوم الافتتاح شهد بعض المشاكل التنظيمية، وأخرى فنية تسببت بانقطاع الصوت لبعض الوقت.

وعلى الرغم من كل ذلك، يأمل القائمون على المهرجان في تقديم نسخة جديدة من المهرجان تليق ببابل الحضارة والفن، وبما يعكس الوجه المشرق للعراق كبلد متنوع الثقافات والأطياف.