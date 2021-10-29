زين مالك ينفي الاعتداء على والدة جيجي حديد يولاندا حديد
نفى زين مالك "بشدة" الاعتداء على يولاندا حديد، والدة جيجي حديد.
وقال المغني البريطاني وعضو فرقة "وان دايركشن" سابقاً، لموقع "تي أم زي"، إن ما ذكر حول الموضوع "مزاعم خاطئة".
وفي بيان نشر على تويتر، لم يتطرق مالك مباشرة إلى مزاعم الاعتداء، ولكنه طلب "الخصوصية"، متمنياً "الشفاء لكلّ المنخرطين".
ولم تعلق يولاندا على الموضوع بشكل علني بعد.
من جهتها، قالت جيجي حديد في بيان حصل عليه موقف "إي نيوز"، إنها تطلب الحفاظ على خصوصيتها وعلى خصوصية ابنتها خاي التي أنجبتها من مالك.
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وجاء في تصريح زين لـ"تي أم زي": "أنفي بشدة التعرّض بالضرب ليولاندا حديد، وحفاظاً على مصلحة ابنتي، أرفض إعطاء أي تفاصيل أخرى. وآمل أن تعيد يولاندا النظر في مزاعمها الكاذبة، وتتجه لمعالجة هذه القضايا العائلية على نطاق خاص".
وفي تغريدته على تويتر، كتب: "واقفت على عدم الاعتراض على الادعاءات حول مشادة بيني وبين أحد أفراد عائلة شريكتي".
وأضاف: "رغم جهودي لإعادتنا إلى أجواء مسالمة، تتيح لي تربية ابنتي بالشراكة، وبالطريقة التي تستحقها، سرّب الموضوع إلى الصحافة".
بدأ زين (28 عاماً)، وجيجي (26 عاماً)، علاقتهما العاطفية عام 201، وأنجبا ابنتهما خاي عام 2020، وبحسب موقع "تي أم زي"، فهما حالياً منفصلان.
وجاء في بيان جيجي، الصادر عن ممثل عنها، أنها "تريد التركيز فقط على ما هو أفضل لخاي".
حاول برنامج "نيوزبيت" في بي بي سي التواصل مع جيجي، وزين، ويولاندا، للتعليق، ولكنهم لم يستجيبوا.
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