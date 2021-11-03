المثلية الجنسية: الممثل الأمريكي كال بن يكشف عن ميوله المثلية

سام كابرال

بي بي سي - واشنطن

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال بن، البالغ من العمر 44 عاما، إنه على علاقة مع شريكه جوش لمدة 11 عاما

"واحد مننا"، عبارة وصف بها "مجتمع الميم"، مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية، في جنوب آسيا الممثل الأمريكي كال بن، نجم سلسلة أفلام "هارولد آند كومار" بعد أن كشف يوم الأحد أنه مثلي الجنس.

وقال بن، البالغ من العمر 44 عاما، لمجلة "بيبول" إنه تربطه علاقة بشريكه جوش على مدار 11 عاما، وهما مخطوبان حاليا.

وأضاف الممثل، وهو من مواطني نيوجيرسي، أنه "كان صريحا للغاية دائما" مع كل من تربطهم علاقة بحياته الشخصية.

وتحدث بن في مذكراته التي تحمل اسم "لا يمكنك أن تكون جادا" عن كيف التقيا أول مرة .

اشتهر بن، واسمه الحقيقي كالبن سوريش مودي، بأداء دور كومار باتيل في سلسلة أفلام "هارولد آند كومار" الكوميدية.

كما اشتهر بمشاركته في برامج تلفزيونية تحظى بشعبية مثل "منزل"، و"الناجي الوحيد"، و"كيف قابلت أمي".

كما عمل بن فترة وجيزة في مكتب الاتصال العام بالبيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بين عامي 2009 و 2011.

وسألته بي بي سي، من خلال سؤال وجواب على موقع "ريديت"، عن رأيه خلال فترة عمله مع رئيس لم يكن في تلك المرحلة يؤيد زواج المثليين.

أجاب: "في حالة البيت الأبيض، ينحصر دورك كمساعد في الالتزام بالقسم الذي قطعته (لحماية الدستور والدفاع عنه، إلخ)، لكن داخليا لديك أيضا فرصة للدفاع عن سياسات معينة من أجل التغيير والتطور".

وأضاف: "قد يكون الأمر محبطا للغاية عندما تتحرك السياسة ببطء شديد، لكنني سعيد أيضا بثمار هذا العمل".

وقال بن لمجلة "بيبول": "كنت صريحا للغاية دائما مع كل شخص تواصلت معه شخصيا".

بيد أنه وشريكه وأفراد الأسرة "لا يحبون لفت الاهتمام ويبتعدون عن الأضواء".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عمل بن لفترة وجيزة في البيت الأبيض في عهد باراك أوباما

وقال نافين كومار، مثلي يبلغ من العمر 39 عاما ويعيش في نيويورك: "إنها أكثر المفاجآت إثارة".

وأضاف لبي بي سي: "بالنسبة لي، ها هو الآن شخص يحظى بشعبية أستطيع أن أتحدث عنه مع والدي، ها هو شخص يشاهدونه في التلفزيون والأفلام منذ تسعينيات القرن الماضي".

ويقول إنه يأمل أن يقيم بن حفل "زفاف هندي كبير ومثلي الجنس".

كان فينيت نيرابيل، البالغ من العمر 31 عاما، قد تقدم لخطبة شريكه في يونيو/حزيران الماضي، وسوف يتزوجان العام المقبل.

ويقول: "كانت هذه هي المرحلة الأخيرة عندما أعلنت خطبتي، وكل الأقارب وأصدقاء العائلة إما تأكدت شكوكهم أو عرفوا بالحقيقة".

وأضاف: "أثير الكثير من التذمر فالأمر كان متروكا لي أن أكون مثلي وأتزوج رجلا، لكن يجب أن أكون أكثر تحفظا تجنبا لإحراج الأسرة".

وتقول بريانكا، البالغة من العمر 30 عاما، ممثلة مسرحية من أصول هندية، إن رحلتها الخاصة للكشف عن ميولها لم تكن مختلفة.

وتفسر قائلة: "طُلب منا، كشعب من جنوب آسيا، أن نجلس ونصمت ونقول نعم للأشياء ولا نسبب المتاعب".

وقال بن لمجلة "بيبول" إنه اكتشف ميوله الجنسية في وقت متأخر من حياته، ومثله بريانكا عندما كانت في العشرينيات من عمرها واكتشفت ميولها الجنسية.

وتقول بريانكا إن النجاح الكبير الذي حققه بن كممثل كوميدي يحظى بشعبية بين ذكور لديهم ميول جنسية عادية يجعل قصته القادمة أكثر نجاحا.