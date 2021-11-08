إيمي واينهاوس: متعلقات خاصة بالمغنية الراحلة تحصد ملايين الدولارات في جلسة بيع بالمزاد

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ارتدت إيمي واينهاوس الفستان في آخر حفل غنائي لها في مدينة بلغراد الصربية

بيع فستان ارتدته المغنية الراحلة، إيمي واينهاوس، في حفلتها الأخيرة بما يزيد على 243 ألف دولار في مزاد ضم متعلقاتها الخاصة.

وكانت المغنية وكاتبة الأغاني واينهاوس قد ارتدت فستانا قصيرا في حفل أقيم في مدينة بلغراد الصربية، في يونيو/حزيران عام 2011، قبل شهر من وفاتها عن عمر ناهز 27 عاما، وبيع الفستان بما يزيد على تقدير سعر بيعه الاسترشادي بنحو 16 ضعفا.

كما بيع في المزاد نحو 800 قطعة من متعلقاتها بما يزيد على 4 ملايين دولار.

وسوف تذهب جميع عائدات البيع إلى مؤسسة أنشأها والداها لمساعدة الشباب الذين يعانون من مشاكل الإدمان.

وكانت واينهاوس واحدة من نجوم جيلها البارزين، والمعروفة بصوتها الرقيق من خلال أغنيات كتبتها من بينها "Rehab"، و"Back to Black"، و"Love is a Losing Game".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، بيعت أيضا في المزاد لافتات شوارع كتب عليها جمهورها عبارات تكريم لها بعد وفاتها

وتوفيت المغنية بتسمم الكحوليات في منزلها الكائن في حي كامدن، في شمالي لندن، في يوليو/تموز 2011.

وحطمت العديد من متعلقات واينهاوس بالفعل تقديرات سعر البيع الاسترشادية لدار مزادات "جوليان" في لوس أنجليس.

بيعت حقيبة واينهاوس المصنوعة من الجلد الأحمر على شكل قلب، حملتها المغنية أثناء حفل جوائز بريت لعام 2007، عندما فازت بجائزة أفضل فنانة بريطانية للأغنيات الفردية وجوائز الألبومات الغنائية البريطانية، بمبلغ يزيد على 204 آلاف دولار، أي 13 ضعف السعر الاسترشادي قبل المزاد، في حين بيع فستان ذهبي من تصميم "دولتشي آند غابانا" بمبلغ 150 ألف دولار، وهو ما يعادل 30 ضعف سعره الاسترشادي.

بيعت بذلة اشترتها واينهاوس من متاجر "تيمبرلي لندن"، سوداء اللون، ارتدتها أثناء مشاركتها في حفل غنائي بمناسبة عيد ميلاد زعيم جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، التسعين بما يزيد على 121 ألف دولار، وكان السعر الاسترشادي نحو ألف دولار، كما بيعت نعال وردية للبالية بمبالغ تتراوح بين 12500 دولار و 19200 دولار.

بيعت لافتة شارع معدنية مكتوب عليها "ساحة كامدن" تحمل كتابات بخط اليد تكريما لواينهاوس بعد وفاتها بمبلغ 19200 دولار.