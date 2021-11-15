مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل: جنوب أفريقيا تسحب دعمها لممثلتها

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سحبت حكومة جنوب أفريقيا دعمها لملكة جمال البلد في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل.

وصدرت دعوات لملكة جمال جنوب أفريقيا، لاليلا مسواني، لمقاطعة المسابقة على الرغم من قول المنظمين إنه لا ينبغي تسييسها.

ويحتج أولئك الذين يعارضون مشاركة جنوب أفريقيا في المسابقة على ارتكاب إسرائيل المزعوم لأعمال وحشية ضد الفلسطينيين.

ويقول مواطنو جنوب أفريقيا إنهم يعرفون جيدًا سياسات الفصل العنصري، وبالتالي فإنهم لا يدعمون ما يجري في إسرائيل.

وقالت وزارة الفنون والثقافة بجنوب أفريقيا في بيان إن "الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين موثقة جيدًا" ولا يمكن "بضمير حي أن تربط نفسها بمثل هذه الفظائع".

ونفت إسرائيل في الماضي ارتكاب فظائع وترفض الاتهامات بأن معاملتها للفلسطينيين تصل إلى حد الفصل العنصري.

وأوضح وزير الفنون والثقافة ناثي مثثوا أن انسحاب مسواني كان من الممكن أن يكون مفيدًا لمكانة جنوب أفريقيا العالمية "مقارنة بحدث لمرة واحدة يمكن أن يكون كارثيًا لمستقبلها ومكانتها العامة كامرأة سوداء شابة".

وقال: "هذا للأسف لم ينجح، ومن هنا جاء القرار الآن بإبعاد الحكومة والشعب في جنوب أفريقيا علنًا عن موقف منظم مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا بشأن هذه المسألة".