سهير البابلي: وفاة الممثلة المصرية عن 84 عاما

21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 18:21 GMT جدّد في قبل 6 دقيقة

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توفيت الممثلة المصرية سهير البابلي مساء الأحد في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز٨٤ عاما، إثر تعرضها لوعكة صحية.

وكانت البابلي قد دخلت في غيبوبة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم أدت إلى مضاعفات صحية، حيث أدخلت إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات في ١١ نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بمضاعفات المرض.

ولدت البابلي في دمياط فبراير/شباط عام 1937، وبرعت في أداء الأدوار الكوميدية في السينما والتلفزيون والمسرح، ولها رصيد هائل من الأعمال الفنية.

وكانت تعتبر من عمالقة المسرح في مصر ولها أكثر من 100 عمل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي.

التحقت البابلي بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"،

وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" وغيرها من الأعمال.

واعتزلت سهير البابلي العمل الفني سنة 1997 واحتجبت عن الظهور العام، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة"، ثم بعدت عن الساحة الفنية مجددا.

وفي مقابلة قديمة مع راديو بي بي سي، تحدثت البابلي عن العلاقة القوية التي نشأت بينها وبين المغنية والمصرية شادية أثناء مسرحية "ريا وسكينة التي تعد من العلامات المميزة للمسرح في مصر.

وقالت إن الكوميديا التي تقدمها تختلف عن كوميديا عادل إمام لكنهما تمكنا معا من تحقيق أعوام من المسرح كامل العدد في "مدرسة المشاغبين"

وقالت البابلي إنها تستمتع بقراءة أعمال الكاتب الحائز على نوبل نجيب محفوظ وترى نفسها في كثير من الأدوار في رواياته.