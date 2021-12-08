أوميكرون من بين أكثر الكلمات التي أسيء نطقها في عام 2021

قبل ساعة واحدة

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إذا كنت تتعثر في كيفية نطق اسم المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي يعرف باسم "أوميكرون"، فأنت لست وحدك.

وقد وضع مختصون قائمة بأكثر الكلمات التي أخطأ الناس في نطقها في عام 2021.

وحددت دراسة استقصائية الكلمات والأسماء الأكثر صعوبة من حيث النطق هذا العام بالنسبة لقراء الأخبار، والأشخاص الذين يظهرون على شاشة التلفزيون.

وجمعت هذه الكلمات شركة "كابشنينغ كامبني" الأمريكية التي توفر ترجمات للأحداث الحية على التلفزيون وفي قاعات المحكمة.

ووجدت الدراسة أن كلمة "أوميكرون" مثلت تحديا خاصا.

ويفترض أن ينطق اسم متحور كوفيد الجديد، الذي سمي على اسم الحرف اليوناني "O".

بعض الكلمات الأكثر شيوعا من حيث النطق الخاطئ في عام 2021:

ستيفانوس تسيتسيباس - المصنف الرابع عالميا في التنس الذي وصل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام

غلاسكو - المدينة المضيفة لمؤتمر المناخ 26 ، فقد أخطأ كل من جو بايدن وباراك أوباما في نطقها

إفرغيفن، إذ كثيرا ما كان ينطق اسم السفينة التي أغلقت قناة السويس خطأ على أنه "ايفرغرين" ، وهي الشركة التي تملك السفينة.

دوجكوين، وهي عملة مشفرة اشتهرت بفضل رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك

كما تضمنت قائمة العام الماضي لقب خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فوتشي.

وأجرى الاستطلاع تطبيق تعلم اللغة المعروف باسم "بابل". وكان من اللافت أن هذه الكلمات مثلت تحديا حتى للناطقين باللغة الإنجليزية.