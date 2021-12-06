جوني ميتشل أسطورة الغناء الكندية تُكرّم في الحفل السنوي لمركز كينيدي للفنون بحضور الرئيس الأمريكي بايدن

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حضرت المغنية جوني ميتشل الحفل الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن

كرّم مركز كينيدي للفنون هذا العام المغنية الكندية الشهيرة، جوني ميتشل، في ظهور نادر لها يوم الأحد، في واحدة من أعرق جوائز التكريم في الفنون الأمريكية.

وحضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حفل التكريم السنوي لمركز كينيدي للفنون، الذي كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، تجاهله خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.

وشارك في الحفل عدد من المغنيين من بينهم، نورا جونز وبريتاني هوارد، اللتان قدمتا أغنيات كلاسيكية لميتشل.

كما كرّم المركز الممثلة، بيت ميدلر، وبيري غوردي، مؤسس شركة "موتاون".

وكان ستيفي وندر، الذي يعد من بين اكتشافات غوردي العديدة، من أبرز المشاركين في حفل النجوم الذي استمر أربع ساعات في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما قدم سموكي روبنسون، الذي اكتشفه غوردي أيضا في سن المراهقة، أغنية كتبها لقطب الموسيقى.

وقال غوردي للصحفيين على السجادة الحمراء: "أتصور أنني في حلم .. إنه حلم رائع".

وغنت هوارد، تكريما لميتشل، أغنيتها القديمة "كلا الجانبين الآن"، كما قدم جونز أغنيتين لميتشل هما "لعبة الدائرة" و"حالتك"، كما غنى براندي كارليل أغنية "نهر".

وجاء ظهور ميتشل في الحفل بعد ست سنوات من إصابتها بتمدد الأوعية الدموية في المخ.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كما كرُمت الممثلة، بيت ميدلر، خلال حفل مركز كينيدي للفنون

وكان من بين الفائزين الآخرين الذين حصلوا على تكريم في الحفل الكاتب والمنتج والممثل لورن مايكلز، الذي يعد من أشهر أعماله برنامج "ليلة السبت مباشر"، كما كرم المركز مغني الأوبرا، جوستينو دياز.

ولم يحضر ترامب الحفل خلال فترة رئاسته، التي استمرت أربع سنوات، بعد أن هدد عدد من المكرمين بجوائز في الحفل بمقاطعته وعدم مشاركتهم في العام الأول من تولي ترامب منصبه الرئاسي.

وقال الممثل الكوميدي والمكرّم سابقا، ديفيد ليترمان، للجمهور: "كم جميل أن نرى مشاركة رئاسية مرة أخرى".

وكان الرئيس بايدن قد أقام حفل استقبال رسمي للمكرمين في البيت الأبيض، وقال: "إلى كل المكرّمين بجوائز مركز كينيدي في الماضي والحاضر، أشكركم على مشاركة هديتكم مع الأمة ومع العالم".

وقدم بول سايمون أغنية "أمريكا" لصديقه مايكلز، بينما قدمت مغنية الأوبرا، دينيس غريفز، مقتطفات من أوبرا "كارمن" و"فاوست" تكريما لدياز.

وكان حفل عام 2020 قد أُلغي بسبب جائحة فيروس كورونا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اقام الرئيس بايدن حفل استقبال رسمي للمكرّمين بجوائز مركز كينيدي للفنون

ونظم المركز في مايو/أيار الماضي، عددا من الأنشطة الصغيرة التي تطلبت الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للمكرّمين العام الماضي، من بينهم المغنية جوان بايز، والممثل ديك فان دايك.

ويقيم مركز كينيدي الأمريكي للفنون الحفل السنوي في العاصمة واشنطن، منذ عام 1978، احتفاء بنجوم الفن الذين اسهموا طوال مشوار حياتهم الفنية في إثراء الثقافة الأمريكية.

ويضم مركز كينيدي لجنة استشارية خاصة مع مرتبة الشرف، مؤلفة من عضوين من مجلس الأمناء بالإضافة إلى المكرّمين السابقين والفنانين المتميزين.