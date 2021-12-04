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رجل يسير بين الثلوج الكثيفة في منطقة غانيرسايد، شمال مقاطعة يوركشير البريطانية. حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وتُرك الآلاف بدون كهرباء، بعد أن ضربت العاصفة الثلجية أروين أجزاء من المملكة المتحدة