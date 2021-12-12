نهاية حقبة ميركل واحتفالات عيد الميلاد في صور الأسبوع حول العالم

قبل 13 دقيقة

مجموعة مختارة من أبرز الصور التي رصدت أحداثا مهمة شهدها العالم خلال الأيام القليلة الماضية.

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مراسم تسليم السلطة في ألمانيا كانت محط اهتمام واسع، والتقطت هذه الصورة لأنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية السابقة، مع خلفها في المنصب أولاف شولتز. وتركت ميركل منصبها الأربعاء الماضي بعد 16 سنة في سدة الحكم، لتضع نهاية لمشوارها السياسي الذي استمر نحو ثلاثة عقود.

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أفراد يتابعون ظاهرة كسوف الشمس في محطة "يونيو غلاسير" العلمية في القارة القطبية الجنوبية.

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جهود الإنقاذ في جزيرة جاوة الإندونيسية لدى البحث عن أي ناجين في القرى التي دفنت تحت الرماد البركاني بعد ثوران بركان جبل سيميرو.

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ودع سياسيون أمريكيون جثمان عضو مجلس الشيوخ السابق بوب دول، وهو من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية ورحل عن عمر يناهز 98 سنة بعد أن خدم لفترة طويلة كعضو في مجلس الشيوخ. كما كان أيضا مرشحا للرئاسة.

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لا تزال قائمة المليارديرات الذين تستهويهم فكرة السفر إلى الفضاء مفتوحة لتضم أسماء جديدة. في هذه الصورة الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا في المحطة الفضائية الدولية.

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هبت العاصفة بارا على أيرلندا، مسببة الكثير من الأضرار التي تتضمن هبوط أرضي وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان. وتجري هذه الفتاة هربا من العاصفة التي شهدت ارتفاع سرعة الرياح إلى 80 ميلا في الساعة بعد هبوبها على أيرلندا في 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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ركزت الصحافة على مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد حول العالم. والصورة تظهر بعض المتزلجين أثناء المشاركة في يوم "سانتا صنداي" الخيري في منتجع بيثيل للتزلج في ماين بالولايات المتحدة.

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تستمر رحلة صوفي مارتريسون والجمال الخمسة، التي تمتد لحوالي 5000 كيلومتر من أقصى نقطة في غرب الساحل الأسترالي في شارك باي إلى أقصى نقطة في شرق الساحل في نيوساوث ويلز.

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