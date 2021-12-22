بالصور: 7 أيام من إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Richard Tymon التعليق على الصورة، قضى تيمون فترة العزل مع أسرته، في فندق، في السويد

اضطر المصور، ريتشارد تيمون، المقيم في منطقة غلوسوب، بمقاطعة ديربيشاير، وأفراد عائلته ( زوجته كلير وابنته مايبل 11 عاما، وابنه رايلي 12 عاما، إلى عزل أنفسهم داخل فندق في السويد، إمتثالا لنصيحة هيئة الصحة السويدية.

وذلك بعد أظهرت الفحوصات الروتينية قبل 48 ساعة من عودتهم إلى بريطانيا، إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا، رغم عدم وجود أي أعراض مرضية، خلال رحلة إلى السويد لحضور معرضه الدولي الأول للتصوير الفوتوغرافي في مدينة بورلانغ.

صدر الصورة، Richard Tymon

خلال هذا الوقت، وثق ريتشارد تجربتهم بمجموعة من الصور.التقط اللحظات العادية مثل معجنات الكرواسان على عربة الإفطار اليومية وغسل الملابس في الحمام ولعب الورق واستكشاف المطاعم المحلية من خلال تطبيق توصيل الطعام ومشاركتها عبر الإنترنت.يقول ريتشارد "لقد كان من الرائع التواصل مع الأصدقاء والعائلة من خلال الصور عبر الإنترنت"."لاحظ الفندق الصور وتفضل بإحضار ألعاب الورق واللوازم الفنية للأطفال ، بعد تعليق أن مابيل كانت تنفد من الأشياء التي يمكنها تسليتها وأن رايلي على وشك" إنهاء Netflix "".

صدر الصورة، Richard Tymon

صدر الصورة، Richard Tymon

"كانت كلير تعمل كل يوم من غرفة الفندق عبر الإنترنت، وغالبا حتى المساء. كان من الرائع رؤية تفانيها في العمل".

صدر الصورة، Richard Tymon

صدر الصورة، Richard Tymon

"لقد كنا محظوظين حقا لأننا بقينا بصحة جيدة طوال فترة العزل. لقد حاولنا ألا نقلق من أن تكون نتيجة فحص كورونا التي سنجريها إيجابية مرة أخرى، لكن الخوف من الاصظرار لعزل أنفسنا لسبعة أيام أخرى في غرفة الفندق، خلال عيد الميلاد، كان دائما في أذهاننا.

صدر الصورة، Richard Tymon

صدر الصورة، Richard Tymon

"كان موظفو الفندق رائعين معنا، حتى أنهم أحضروا لنا بعض المشروبات الكحولية للاحتفال بيوم الجمعة."كانت المكالمات اليومية مع أفراد الأسرة من أهم الأحداث في اليوم".

صدر الصورة، Richard Tymon

"أجرى سلاح الجو السويدي عرضا جويا سنويا على شكل شجرة عيد الميلاد، كما أظن".

صدر الصورة، Richard Tymon

"كنا في وجه بعضنا البعض طوال الوقت. ولحسن الحظ ، اعتاد الأطفال أن يكون الأب مصورا"."لعب الشطرنج ومشاهدة أفلام عيد الميلاد وألعاب الورق، كلها كانت عوامل ساعدت على قضاء الوقت".

صدر الصورة، Richard Tymon

صدر الصورة، Richard Tymon