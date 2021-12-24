قافلة الميلاد تبشر بيت لحم بموسم الأعياد

إيمان عريقات

بي بي سي نيوز عربي - بيت لحم

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ساحة كنيسة المهد في بيت لحم

أشعر بسعادة كبيرة كلما أشارك بتغطية أعياد الميلاد للطوائف المسيحية كافة، خاصة عندما أستمع وأستمتع، كأهالي مدينة بيت لحم و زوارها، بعزف موسيقى عشرات الفرق الكشفية الفلسطينية، والتي تغمر معزوفاتها شوارع وأزقة المدين، مع الاقتراب من إطلاق الأعياد، وذروة الاحتفال ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر، بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور ديني ورسمي مهيب .

انضممت لتدريبات فرقة النادي الكشفي السرياني في المدينة، أول فرقة أدخلت آلة القربة النفخية للعروض الفلسطينية الكشفية منذ ستينيات القرن الماضي، ولا تتوقف تدريباتها على مدار العام، استعدادا للمشاركة في عروض الفرق الكشفية خلال الأعياد الدينية والوطنية، تحديدا لاستقبال مواكب رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة.

عزفت الفرقة ألحان أغان تراثية وطنية منها : بكتب اسمك يا بلادي، صف العسكر، عالميدان، وحول ذلك قال لي قائد فرقة النادي الكشفي السرياني، شكري جريس :" بالبداية تعلمنا العزف على آلات القرب من الجيش الأردني الذي كان موجودا في فلسطين، ولكوننا تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، تعلمنا وتدربنا على عزف المعزوفات الوطنية القديمة لنمثل وطننا ونرفع اسم فلسطين عاليا في كل مناسبة دينية ووطنية نشارك فيها، بعزفنا ندخل الفرح لكل الناس تحديدا في موسم أعياد الميلاد".

وتشارك الفرق الكشفية الفلسطينية ، من مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعزف أغاني أعياد الميلاد في ساحة كنيسة المهد سنويا .

هدايا الميلاد

صدر الصورة، AFP

تعد الهدايا من رموز أعياد الميلاد الأكثر شيوعا وارتباطا بالدين المسيحي ، ولكونها ترمز للعطاء والمشاركة ، توزعها قافلة الميلاد مجددا مع رسائل العيد لأهالي المدينة كافة. غابت القافلة عن شوارع المدينة لأكثر من عام , في ظل انتشار وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وعادت القافلة بأبهى حلة لها وزينتها، وتنظمها اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في الأراضي الفلسطينية، لتنشر الفرح وتوزع هدايا الميلاد على الحاضرين .

قرع بابا نويل أجراس عربته وجابت ضحكاته الشوارع كما قاطرات قافلة الميلاد، ووزع كثيرا من الهدايا والرسائل لأهالي المدينة، خلال حديثي معه في عربة تزلجه قال لي بابا نويل :" هدية السيد يسوع كانت الخلاص للبشرية, نحن نهدي البسمات والأمل للصغار والكبار بمستقبل مشرق تنتهي فيه الآلام وتتحقق الآمال و تولد المحبة في قلوب الجميع، أهالي مدينة السلام عاشوا فرحة منقوصة خلال العامين الماضيين، لذلك نوزع اليوم البسمة والفرح على الجميع ."

إلى جانب عربة بابا نويل ، شاركت ست قاطرات منها : قاطرة الملاك المبشر بأعياد الميلاد وقاطرة المغارة و قاطرة مطبخ الحلويات. رقصات أكثر من ستين عارضا مشاركا في قافلة الميلاد ملأت فضاء المدنية بأجواء السرور

تحدثت مع عائلة فلسطينية شاركت في عرض قافلة الميلاد في بيت لحم , ألبست طفلها زي بابا نويل ، وظهر في غاية السعادة والانسجام مع الأغاني والرقصات، وقال لي الفلسطيني راني صلاح: "بعد ما واجهناه خلال جائحة كورونا، ما تفعله قافلة الميلاد عظيم وجميل للأطفال والكبار، الكل سعيد و نتمنى أن تنتهي أزمة كورونا لنعود لحياتنا الطبيعية في المدينة"ّ.