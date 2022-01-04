فيروس كورونا: وفاة أشهر مذيعين توأمين في فرنسا بكوفيد في أسبوع واحد

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان الشقيقان يسعيان، قبل نقلهما إلى المستشفى، إلى إحياء برنامجهما التلفزيوني القديم

أصبح الشقيقان غريشكا وإيغور بوغدانوف أشهر توأم في فرنسا، بعد تقديمهما برنامج "تان إكس" التلفزيوني للعلوم والخيال العلمي في ثمانينيات القرن الماضي واستعانتهما بديكور يحاكي سفينة فضاء.

وتوفي الشقيقان، عن عمر ناهز 72 عاما، في المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، تفصلهما أيام عن بعضهما، وكان غريشكا قد توفي في 28 ديسمبر/كانون الأول وتوفي شقيقه يوم الاثنين.

ولم يحصل الشقيقان على تطعيم ضد الإصابة بكوفيد-19.

وقال أصدقاؤهما إنهما كانا مقتنعان بأن أسلوب حياتهما الصحي سوف يحميهما من الإصابة، ونُقلا إلى المستشفى في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وعلى الرغم من عدم ذكر أسرتيهما سبب وفاتهما، أكد إدوار دي لاماز، محامي الشقيقين، أنهما أصيبا بالفيروس.

وقال صديق العائلة، بيير-جان تشالنسون، إنهما تأخرا في طلب علاجهما في المستشفى، وقالا إنه مشابه للإنفلونزا.

وأضاف لقناة "بيه إف إم" التلفزيونية الفرنسية: "قال الناس إنهما يعارضان التطعيم، لكنهما لم يكونا كذلك على الإطلاق، وطلب منهما العديد من الأصدقاء أن يحصلا على اللقاح، لكنهما اعتقدا بسبب أسلوب حياتهما وعدم إصابتهما بأعراض مشتركة مصاحبة، أنهما غير معرضين لخطر الإصابة بكوفيد".

وينحدر الشقيقان بوغدانوف من طبقة نبلاء نمساوية.

وظهر الشقيقان أول مرة من خلال برنامجهما التلفزيوني "تان إكس" عام 1979، والتصقت بهما على مدار سنوات شهرة تبسيطهما للعلوم، وكانا جزءا من الحياة العامة طوال حياتهما.

كان ينظر إلى برنامجهما، الذي كان يقدم على قناة "تيه إف 1"، لسنوات، في بعض النواحي، على أنه يسلط الضوء على أحدث التقنيات، وفقا لصحيفة "لو موند" الفرنسية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدم الشقيقان برنامجهما خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987

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وعلى الرغم من ذلك استبعدتهما القناة التلفزيونية في عام 1987 بعد أن أصبحت قناة خاصة .

وتغيرت ملامح وجه الشقيقين بشكل كبير، خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي جعل الذقن والشفتين وعظام الخد تبدو غريبة الشكل، وقالا في إحدى المرات: "نفخر بوجود وجوه مثل الكائنات الفضائية".

أصر غريشكا بوغدانوف على أنهما لم يسبق لهما إجراء "ما يسميه الناس الجراحة التجميلية"، وأكد أنه وشقيقه جربا تكنولوجيا متقدمة للغاية.

وتناقضت تلك التصريحات مع ما ذكره صديقهما لوك فيري، وزير التعليم السابق، الذي قال إنهما خضعا لعملية حقن البوتوكس.

بعد ذلك خاض الشقيقان تجربة العمل الأكاديمي، وكتبا أطروحات دكتوراة في الرياضيات والفيزياء النظرية، وهو ما دفع بعض زملائهم إلى انتقادهما.

وكسب الشقيقان دعوى قضائية في عام 2014 بتهمة التشهير، بعد أن سخرت منهما بعض وسائل الإعلام الفرنسية، لكنهما خسرا دعوى قضائية أخرى ضد المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.

وردا على سؤال يتعلق بسبب اختيارهما عدم الحصول على لقاحات كوفيد، على الرغم من عدم اعتراضهما على التطعيم، قال لوك فيري يوم الاثنين: "مثل إيغور، لم يكن غريشكا معارضا للقاح، بل كان يعارض فكرة اللقاح على نفسه فقط".

وأضاف: "كانا يمارسان الرياضة، وكانا بلا دهون، وكانا يعتقدان أن اللقاح أخطر من الفيروس".

كان الشقيقان يعملان في مشروع تجريبي، قبل نقلهما إلى المستشفى، لإحياء برنامجهما التلفزيوني القديم، وتصميم ديكور لسفينة فضاء والتخطيط لبث برنامجهما على قناة أخرى قريبا.