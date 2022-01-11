الشاعرة مايا أنجيلو أول امرأة سوداء على عملة معدنية في الولايات المتحدة

قبل 5 دقيقة

صدر الصورة، US Treasury

سكّت وزارة الخزانة الأمريكية عملات معدنية جديدة، من فئة 25 سنتاً أو ربع دولار، تحمل صورة الشاعرة الراحلة مايا أنجيلو.

وكانت الشاعرة والناشطة التي توفيت عام 2014 عن 86 عاماً، أول امرأة سوداء تكتب قصيدة وتؤديها لحفلة تنصيب رئاسية في الولايات المتحدة.

وتخطط الوزارة لسكّ أرباع معدنية أخرى تكريماً لنساء رائدات، من بينهن رائدة فضاء، وممثلة، وزعيمة قبيلة، كجزء من برنامج "أرباع النساء الأمريكيات".

وأشادت بهذه الخطوة جانيت يلين، أول وزيرة خزانة في تاريخ البلاد. وقالت في بيان نشر الاثنين: "في كل مرة نعيد تصميم عملتنا، تكون لدينا فرصة لنقول شيئاً عن وطننا، وما الذي نقدره، وكيف تطورنا كمجتمع".

تعدّ مايا أنجيلو من الشخصيات الأيقونية في الأدب والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

ذاعت شهرتها بعد نشر مذكراتها بعنوان "أعرف لماذا يغرد الطائر الحبيس" عام 1969، وتسرد فيها طفولتها في الجنوب الأمريكي.

خلال حياتها، نالت عشرات الشهادات الفخرية، وكتبت نحو 30 عملاً أدبياً، كانت من بين الأكثر مبيعاً.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

في عام 2010، منحها باراك أوباما وسام الحرية الرائي، وهو أرفع وسام يمنح في الولايات المتحدة.

وتظهر أنجيلو على العملة المعدنية وهي تفتح يديها، وخلفها طائر، وشمس ساطعة. واستوحي الرسم من شعرها ورمزية أسلوب حياتها، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

ويظهر الجانب الآخر من الربع رأس جورج واشنطن، وهو أول رؤساء البلاد.

وتخطط دار السك الأمريكية لإصدار 20 عملة معدنية مماثلة خلال السنوات الأربع القادمة، تظهر نساءً لعبن دوراً مهماً في تاريخ البلاد.

من بين الشخصيات المقرر سك صورها، سالي رايد، أول رائد فضاء أمريكية، وويلما مانكيلر وهي أول زعيمة لقبيلة الشيروكي وناشطة في حقوق السكان الأصليين، وآنا ماي يونغ التي تعدّ أول نجمة من أصل صيني في هوليوود.

وتدرس الدار أيضاً مخططات لاستبدال صورة الرئيس أندرو جاسكون على العملة الورقية من فئة 20 دولار، بصورة للناشطة من أجل إلغاء العبودية هاريت توبمان التي أنقذت أشخاصاً من الرق عبر طرق سرية عرفت بنفق سكة الحديد.

من النادر أن تكرم الولايات المتحدة نساءً لعبن أدواراً تاريخية على عملتها.

في القرن التاسع عشر، استخدمت صورة السيدة الأولى مارثا واشنطن على عملة فضية من فئة دولار واحد، فيما ظهرت بطلة السكان الأصليين بوكاهانتس في صورة جماعية على عملة من فئة 20 دولار.