كانييه ويست "مشتبه به" في حادث اعتداء بالضرب في لوس أنجليس

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قالت شرطة لوس أنجليس إن مغني الراب كانييه ويست، المعروف حاليا باسم "ييه"، مشتبه به في اعتداء بالضرب.

ويخضع المغني للتحقيق بعد الإبلاغ عن الحادث في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس في لوس أنجليس.

وقالت الشرطة في بيان إن الضباط استجابوا لمكالمة الساعة الثالثة صباحًا.

وأضافت "تم الانتهاء من تقرير واقعة الاعتداء بالضرب بتسمية كانييه ويست كمشتبه به."

وأضافت أنه "لم يتم إجراء أي اعتقالات وأن وحدة الشرطة في منطقة نيوتن تقوم بالتحقيق في الحادث".

ويعتقد أن المغني، البالغ من العمر 44 عاما، كان في صحبة مع المغنية مادونا والملاكم فلويد مايويذر والممثلة جوليا فوكس قبل ساعات من الاعتداء المزعوم.

وتم نشر مقطع فيديو على إنستغرام وهم يستمعون إلى الموسيقى.

وفي نفس اليوم جرى الإعلان عن أن "ييه" سيكون من بين المشاركين في مهرجان كوتشيلا الموسيقي لعام 2022، مع هاري ستايلز وبيلي إيليش.

ومن المقرر أن يغني "ييه" يوم الأحد في الفعالية العالمية الشهيرة، التي تقام في صحراء كاليفورنيا الجنوبية.

وفي فبراير/شباط، تقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب الطلاق من ويست، مشيرة إلى اختلافات لا يمكن التوافق معها "مستمرة" بين الزوجين.