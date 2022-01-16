شيروتي: المصمم الإيطالي العالمي يفارق عالم الموضة والأزياء عن 91 عاما
توفي نينو شيروتي، مصمم الأزياء الإيطالي المشهور، عن عمر يناهز 91 عاما.
وقالت تقارير إنه توفي في مستشفى في بييمونتي التي أودع فيها للخضوع لعملية في الورك.
وعُرف شيروتي بأنه كان يصر على تجربة تصميماته على نفسه أولا، واحتفظ بعدد كبير من تلك التصميمات في مصنع النسيج الذي أسسه جده في مدينة بييلا عام 1881.
وقال لوكالة الأنباء الفرنسية ذات مرة: "دائما ما أنفذ تصميماتي ليرتديها نفس الشخص، ذاك الشخص هو أنا".
واستغل شيروتي خبرة عائلته الطويلة في صناعة القماش والمنسوجات في مصنعهم الخاص للدخول إلى عالم الأزياء في الخمسينيات من القرن العشرين.
مواضيع قد تهمك نهاية
وكان صاحب اتجاهات ثورية في عالم الموضة، إذ أنه المصمم الأول الذي طلب أن يشارك في عرض واحد عارضون وعارضات يرتدون نفس الملابس.
وفي الثمانينيات من القرن العشرين، افتتح شيروتي فرعا لدار الأزياء الخاص به في هوليود، حيث صمم ملابس نجوم مثل جاك نيكلسون، ومايكل دوغلاس، وشارون ستون، وجوليا روبرتس، وتوم هانكس.