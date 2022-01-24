وفاة مصمم الأزياء الفرنسي العالمي تيري موغلير عن 73 عاما

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اشتهر تيري موغلير بتصميماته الأنيقة وعطوره المميزة

توفي مصمم الأزياء الفرنسي، تيري موغلير، عن 73 عاما، وفق ما أعلنه ممثلوه.

واشتهر بتصميماته ذات الأكتاف العريضة والخياطة المتقنة المستوحاة من الأربعينيات والخمسينيات.

وارتدى عدد من النجوم تصاميم موغلير، من بينهم ديفيد بويي وليدي غاغا. وابتكر العديد من الأزياء لعروض نجوم مثل بيونسيه. وفي عام 2019 صمم لكيم كارداشيان "الفستان المبلل" الشهير لحفل "مت غالا".

وفي السنوات اللاحقة لبداياته، اشتهرت علامته التجارية بالعطور وأشهرها "اينجل" و"إيليين".

وجاء منشور على حساب موغلير الرسمي على فيسبوك: "إننا نشعر بالحزن الشديد لإعلان وفاة السيد مانفريد تيري موغلير يوم الأحد 23 يناير/كانون الثاني 2022".

ووصف تكريم نُشر على صفحته على إنستغرام موغلير بأنه "صاحب رؤية، ومكن خياله الناس في جميع أنحاء العالم من أن يكونوا أكثر جرأة وأن يحلموا أكثر كل يوم".

وقال وكيله لوكالة الأنباء الفرنسية إنه توفي لأسباب طبيعية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صمم تييري موغلر "الفستان المبلل" الذي ارتدته كيم كارداشيان في مت غالا في عام 2019

وولد مانفريد تيري موغلير عام 1948 في ستراسبورغ بفرنسا، وكان موهوبا للغاية وحين بلغ سن الرابعة عشرة أصبح راقصا في فرقة باليه دو رين. كان أيضا يؤدي عروضا بهلوانية كما عمل في عرض الأزياء.

ومع اهتمامه المبكر بصنع ملابسه الخاصة، افتتح موغلير أول متجر له في باريس خلال السبعينيات.

وقال مؤخرا لمجلة "وومنز وير ديلي": "لم أكن متأكدا مما أريد أن أفعله، لكن الموضة بدت الخيار الأمثل بالنسبة لي بمجرد أن عرضت رسوماتي في باريس".

واشتهر موغلير بتصميماته المتكلفة التي زادت من إبراز ملامح أجزاء محددة من الجسم مثل الوركين والكتفين، بالإضافة إلى الفساتين المتدلية من الرقبة إلى الصدر والفساتين ذات الخصر الضيق.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تم تصوير موغلير في بروفة لبرنامجه "The Wyld - ليس من هذا العالم" في عام 2014

وارتدى تصاميمه نجوم مثل ديفيد بوي وجورج مايكل وشارون ستون وريانا. وكانت علاقة موغلير ببوي قوية جدا لدرجة أنه ألبسه في حفل زفافه من إيمان.

وباع موغلير حقوق اسمه إلى كلارينز في عام 1997، بعد عدة سنوات من إطلاق عطر "إينجل" مع العلامة التجارية.

ويقال عنه إنه كان شخصية انعزالية وبدا متقاعدا من الموضة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واختار تصميم قطع لمرة واحدة لليدي غاغا، والعمل كمستشار إبداعي في جولة بيونسيه I AM ... World Tour في عام 2010.

وكرمت بيونسيه المصمم على موقعها على الإنترنت، بمونتاج للعديد من الإبداعات التي صممها لها على مر السنين، مع نص يقول: "ارقد بسلام، تيري موغلير".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غالبا ما كانت بيونسيه ترتدي تصاميم موغلر، وقد صمم جميع أزياءها لجولة I AM ... World Tour في عام 2010

وقال وكيل موغلير لوكالة فرانس برس إنه كان يخطط للإعلان عن تعاونات جديدة هذا الأسبوع.

وأشاد أشخاص كثر من عالم الموضة بموغلير على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن وفاته.

قال مصمم الأزياء براين أتوود، إنه كان "مصدر إلهام دائم".

ونشرت عارضة الأزياء والممثلة إيرينا شايك صورا لها مع موغلير على صفحتها على إنستغرام، وكتبت: "ذهبت باكرا جدا... سنفتقدك دائما".

واستقطبت التدوينة التي تؤكد وفاة موغلير على إنستغرام تعليقات من نجوم مثل بريجيت نيلسن، التي علقت: "كان أيقونة. حزينة بشكل لا يصدق".

وانضمت عارضات الأزياء بيلا حديد وويني هارلو وهايدي كلوم إلى نيلسن في الإشادة بموغلير بترك التعليقات على المنشور.

وكتبت الممثلة كريستين ديفيس، أن خسارة موغيلر هي "خسارة مروعة أخرى" لـ "صاحب الرؤية تيري موغلير"، بينما قالت الممثلة فانيسا هادجنز: "لم يفعل أحد ما فعل موغلير".

ووصفت نجمة مسلسل "بلاك-يش" الكوميدي، تريسي إليس روس، موغلير بأنه "قوة حاسمة في الموضة... حتى مجموعته الأرشيفية تبدو اليوم مستقبلية".