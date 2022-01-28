ديزني: ميني ماوس تستبدل فستانها الأحمر ببدلة زرقاء

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Disney التعليق على الصورة، حصلت شخصية الفأرة المحبوبة على تغيير في المظهر من توقيع المصممة البريطانية ستيلا مكارتني

حصلت أشهر فأرة في العالم على تغيير كبير في مظهرها. إذ ستغير ميني ماوس ملابسها قريبا إلى بدلة زرقاء أنيقة ذات بنطال، مستبدلة فستانها التقليدي الأحمر المنقّط مع الاحتفاظ بعقدة رأسها الشهيرة.

وصمم مظهر ميني الجديد مصممة الأزياء ستيلا مكارتني للاحتفال بمناسبة مرور 30 ​​عاما على إنشاء منتجع ديزني لاند في باريس.

وعلى الرغم من أن التغيير هو مجرد تغيير مؤقت، إلا أنه قوبل بردود فعل متباينة على الإنترنت من عشاق ديزني.

وسترتدي ميني بدلة "توكسيدو" رسمية زرقاء في منتجع ديزني الترفيهي في باريس اعتبارا من مارس/آذار 2022، حيث سترتديها في الوقت التي يحتفل خلاله بشهر تاريخ المرأة.

وقالت مكارتني: "هذه اللمسة الجديدة على نقاط البولكا (الحمراء) المميزة الخاصة بها، تجعل ميني ماوس رمزا للتقدم لجيل جديد".

وعملت استوديوهات والت ديزني في السنوات الأخيرة لتعزيز التنوع على الشاشة وإنتاج أفلام في مواقع جديدة واختيار الشخصيات من مجموعة واسعة من الخلفيات الاجتماعية والعرقية.

وفي نسختها المقبلة من شخصية سنو وايت، اختارت ديزني الممثلة اللاتينية راشيل زيغلر لدور البطولة في الفيلم.

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لكن ردود الفعل عبر الإنترنت على تغيير ملابس ميني ماوس كانت متباينة.

إذ بينما رحب البعض بإعادة تصميم شخصية الفأرة الشهيرة، شعر آخرون بالحزن على تغيير اللون الكلاسيكي الذي كانت اشتهرت به وهو لون الياقوت الأحمر كما حزنوا لتغيير فستانها الشهير.

ومن جهتها، انتقدت المعلقة الأمريكية المحافظة، كانديس أوينز، التغيير واعتبرته محاولة لجعل مظهر ميني ماوس "أكثر ذكورية"، متهمة أولئك الذين يقفون وراء ذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بمحاولة "تدمير أنسجة مجتمعنا".

وفي وقت لاحق من البرنامج، قارنت المضيفة مازحة اختيار ملابس ميني ماوس الجديدة مع ولع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بالبدلات ذات البنطال.

وأضافت: "سوف نتحقق من مكتبها (هيلاري كلينتون) ونرى ما إذا كانت توافق على التغييرات في باريس أم لا".

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وأشار بعض المعجبين على الإنترنت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ميني ماوس بنطالا. ففي عام 2019، ظهرت الشخصية الكرتونية لأول مرة على أنها "كابتن ميني" (البحارة ميني)، على متن ديزني كروز لاين وشوهدت وهي ترتدي البنطال الأبيض الخاص بالبحارين.

وتم تقديم شخصية ميني ماوس للمرة الأولى، لقراء الكتب المصورة منذ ما يقرب من 100 عام، باعتبارها حبيبة شخصية والت ديزني الشهيرة الأخرى ميكي ماوس، وهو فأر ذكر.