جلال الشرقاوي: وفاة صاحب "مدرسة المشاغبين" عن 87 عاما إثر إصابته بكورونا

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توفي الممثل والمخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي اليوم عن 87 عاما، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا، الذي نُقل على إثره إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، حسبما قالت ابنته، الممثلة المعتزلة عبير الشرقاوي، على صفحتها على فيسبوك.

والشرقاوي من مواليد 14 يونيو/حزيران 1934. تخرج الشرقاوي في جامعة القاهرة عام 1954، وحصل على بكالوريوس العلوم، لكن ولعه بالفن دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث حصل على بكالوريوس بتقدير امتياز عام 1958.

وسافر إثر ذلك إلى فرنسا ، حيث حصل على دبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية عام 1962.

وبعد عودته إلى مصر، أخرج الشرقاوي عددا من الأفلام في الستينيات من بينها "أرملة و3 بنات" والعيب".

لكن المسرح استحوذ على جُل اهتمامه، حيث أخرج نحو 70 مسرحية، بعضها مأخوذ عن أعمال أدبية شهيرة.

ومن أبرز مسرحياته "طبيب رغم أنفه"، "الجوكر"، "البغبغان"، "راقصة قطاع عام"، و"ع الرصيف"، "انقلاب" ،و"عطية الإرهابية"

وتعد مسرحية "مدرسة المشاغبين" من أشهر المسرحيات التي أخرجها، وذلك للنجاح الكبير الذي حققته، وللجدل الكبير الذي تبعها، نظرا لتأثيرها على العلاقة بين الطالب والمدرس وعلى تنشئة الطلاب.

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واعتبر البعض أن المسرحية تسخر من المعلمين وتستهزأ بهم، لكنها في واقع الحال سلطت الضوء على الخلل في النظام التعليمي الذي يعتمد على التلقين والحفظ وليس على الفهم. وانتصرت المسرحية للدور الحقيقي التنويري للمعلم في صورة الأستاذة عفت (سهير البابلي) التي جاءت لتغرس في الفتية المشاغبين حب العلم والرغبة في التخرج لتحقيق أحلامهم. كما أن المسرحية قدمت نقدا لاذعا للنزعة المادية المسيطرة على المجتمع في الفترة التي كانت تعرف باسم عصر الانفتاح.

وإلى جانب الإخراج، شارك الشرقاوي كممثل في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها مسلسل "الحب وأشياء أخرى"، وفيلم "خلي بالك من عقلك".

شغل الشرقاوي العديد من المناصب الأكاديمية والثقافية من بينها عمله كمدرس للتمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وكأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج، ومدير مسرح توفيق الحكيم.

وألف الشرقاوي عددا من الكتب في مجال المسرح والسينما من بينها "مدخل إلى دراسة الجمهور فى المسرح المصرى باللغة العربية" و"السينما فى الوطن العربي"، و"حياتى فى المسرح " وغيرها.