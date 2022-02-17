العاصفة يونيس: لماذا تسمى العواصف بأسماء علم وكيف يتم اختيارها؟

كيتي تومبسون

مراسلة برنامج نيوزبيت

قبل 28 دقيقة

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ما هو القاسم المشترك بين غلاديس وروبي ولوغان؟ هذه كلها أسماء عواصف ضربت مناطق من المملكة المتحدة.

وخلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، ضربت عواصف مالك وكوري ودادلي البلاد، وحان الآن وقت العاصفة يونيس.

وقد ضربت العاصفة دادلي المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي واستمرت حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع، مما تسبب في اضطراب في جميع أنحاء البلاد، وترك الناس من دون كهرباء وألغيت رحلات القطارات وانقلبت شاحنات على الطرقات من شدة عصف الرياح.

ولم ينته الأمر بعد، لأن العاصفة يونيس ستبدأ قريبا وتجعل حضورها محسوسا.

ولكن كيف تحصل العواصف على أسمائها؟ إليكم كل ما تحتاجون إلى معرفته.

لماذا تسمى العواصف بأسماء؟

ثمة تفسير منطقي تماما لتسمية العواصف بأسماء علم. إنه ببساطة لجعل الناس أكثر انتباها عندما يكون الطقس قاسياً في الخارج، مع فكرة أنك ستسمع الاسم وستعرف أن رياحا شديدة أو مطرا غزيرا أو ثلجا في انتظارك خارج المنزل.

وبهذه الطريقة، سيكون الناس في وضع أفضل لمعرفة سبل الحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.

ولا تزال تسمية العواصف أمر جديد نسبيا. إذ بدأ مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة بالقيام بذلك في عام 2015 مع زملائهم في أيرلندا ثم انضمت هولندا إليهما لاحقا.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، ألغيت معظم خدمات السكك الحديدية في اسكتلندا

متى تعطى العاصفة إسماً؟

يتم إعطاء اسم للعاصفة، عندما يُتوقع أنها ستتسبب بتأثيرات متوسطة أو عالية، أو في لغة الأحوال الجوية، عندما يكون من المحتمل أن تتسبب بتحذير ذا لون أصفر (كهرماني) أو أحمر.

وتأتي هذه التحذيرات عبر خدمة التحذير من الطقس القاسي التابعة لمكتب الأرصاد الجوية الوطني ويتم إصدارها في حالات مثل المطر الغزير والرياح الشديدة والثلج والجليد والضباب والحرارة الشديدة.

وقال ويل لانغ، رئيس الخدمة، لبرنامج نيوزبيت على راديو وان: "نحن جميعا على دراية ببعض الظروف الجوية القاسية التي شهدتها أوروبا والعالم في الأشهر الأخيرة، ونعمل على استخدام أي أداة تحت تصرفنا لضمان معرفة الجمهور بالمخاطر المحتملة. وإعطاء العواصف أسماء هي إحدى الطرق للقيام بذلك".

وأضاف: "نحن نعلم أن تسمية العواصف تساعد في زيادة الوعي بتأثيرات الطقس القاسي وتضمن الوضوح للجمهور عندما يكون في أمس الحاجة إليه".

كيف يتم اختيار الأسماء؟

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وصلنا الآن إلى الجزء المرح من الأمر.

يطلب مكتب الأرصاد الجوية من الجمهور اقتراح أسماء محتملة ويتم نشر قائمة جديدة كل عام.

وتوضع الأسماء من الألف إلى الياء وتنشر من أوائل سبتمبر/أيلول إلى أواخر أغسطس/آب، وتتشكل من أسماء مذكرة ومؤنثة، لذلك رأينا أسماء آروين وبارا وكوري في هذه الدورة.

وتم تقديم أكثر من 10 آلاف مشاركة من قبل الجمهور البريطاني العام الماضي، وكانت الأسماء المختارة هي تلك تعكس بعض الخيارات الأكثر شعبية، بالإضافة إلى بعض الأسماء التي اختيرت بسبب الأسباب الجميلة وراء ترشيحها من قبل بعض الأفراد.

ويتضمن ذلك قصة القطة روبي التي كتب صاحبها انها "تدخل وتتصرف كعاصفة"، فسميت العاصفة على اسمها، بينما سميت العاصمة لوغان على اسم حفيد حارس مرمى "سريع مثل البرق".

وعندما تصل عاصفة، تختار مصلحة الأرصاد الجوية الاسم التالي من القائمة، على أساس ترتيب الأحرف الأبجدية.

والعاصفة التالية بعد يونيس ستكون العاصفة فرانكلين.

لماذا لا توجد عواصف بأحرف Q وU وX وY وZ؟

لدينا أخبار سيئة إذا كان اسمك يبدأ بأحرف Q أو U أو X أو Y أو Z بحسب الأبجدية الانجليزية، فلن يتم تسمية أي عاصفة بحسب اسمك.

وقد اتخذ هذا القرار لتجنب الصدام مع مصطلحات تسمية الأعاصير في الولايات المتحدة.

طقس سيء ينتظر المملكة المتحدة

قال سايمون كينغ، خبير الأرصاد الجوية في بي بي سي، إن العاصفة دادلي تجلب معها احتمالات سقوط الأشجار وربما يصل الأمر إلى قطع خطوط الكهرباء جراء سرعة الرياح، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 ميلا في الساعة.

وعلاوة على ذلك، يمكن للعاصفة يونيس أن تتسبب في سقوط الثلوج في المناطق المرتفعة في المناطق التي تمتد فوق تلال شمال إنجلترا إلى جنوب اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.