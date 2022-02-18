براد بيت يقاضي أنجلينا جولي بسبب المزرعة التي تزوجا فيها

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قرر الممثل الشهير براد بيت مقاضاة زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي بعد بيعها حصتها في مزرعة اشتراها سويا في فرنسا.

واشترى الاثنان الحصة الأكبر في مزرعة "شاتو ميرافال" في عام 2008، وبعد ست سنوات تزوجا فيها.

ويقول بيت إنه اتفق مع زوجته السابقة على عدم بيع طرف أسهمه دون موافقة الطرف الآخر.

لكن جولي باعت حصتها لرجل أعمال روسي، بحسب وثائق القضية. ولم تعلق الممثلة على الأمر حتى الآن.

وقال محامو براد بيت، الحاصل على أوسكار، إن المزرعة كانت "مصدر ولع لبيت"، فتحت إدراته ازدهرت وأصبحت "قصة نجاح عالمي تعادل ملايين الدولارات".

وذكرت الوثائق القانونية، التي قُدمت في لوس أنجليس أمس الخميس، أن بيت ساعد في تحقيق المزرعة لأرباح، وينظر لها باعتبارها "أحد أبرز منتجي نبيذ الورد في العالم".

وقال براد بيت إن جولي باعت حصتها دون علمه إلى شركة مقرها لوكسمبورج يمتلكها رجل الأعمال الروسي يوري شيفلر.

وبحسب الدعوى القضائية، فقد "باعت حصتها بمعرفة وعزم شيفلر والشركات التابعة له للسيطرة على الأعمال التي كرس بيت نفسه لها وتقويض استثمار براد بيت في ميرافال".

وقال محاموه إن هذه الخطوة كانت تهدف إلى التسبب في "ضرر لا مبرر له" لبيت، الذي "استثمر المال والجهد في تجارة النبيذ".

وبحسب ما ورد، اشترى الزوجان المزرعة، الواقعة في قرية كورينز في جنوب شرق فرنسا، بحوالي 25 مليون يورو.

وتواعدت براد بيت وجولي لعشر سنوات قبل الزواج في عام 2014، وتقدمت بطلب للطلاق في عام 2016.

وزعمت الدعوى أن جولي "أبلغت بيت كتابيًا" بقرارها بيع حصتها لشيفلر في يناير/كانون الثاني 2021، قائلة إنها توصلت إلى "قرار مؤلم بقلب مثقل".