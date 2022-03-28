جوائز الأوسكار 2022: الفائزون والمرشحون

قبل 17 دقيقة

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وزعت جوائز الأوسكار لهذا العام في مدينة لوس أنجليس، حيث اختيرت أفضل الأعمال في الأشهر الـ12 الماضية في مجال صناعة السينما.