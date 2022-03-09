روسيا وأوكرانيا: أوركسترا كييف تعزف في ميدان الاستقلال
أقامت أوركسترا كييف حفلا موسيقيا في ميدان الاستقلال في العاصمة الأوكرانية.
وارتدى العازفون معاطف وقبعات في جو شديد البرودة.
وعزفت الأوركسترا مقطوعات موسيقية عدة، بينها مقطوعة "النشيد الوطني الأوروبي" القائمة على مقطوعة بيتهوفن التي تحمل اسم "إلى الفرح".
ولوح جمهور صغير بالأعلام الأوكرانية.
قال قائد الأوركسترا هيرمان ماكارينكو إن الهدف هو لفت الانتباه إلى دعوة الحكومة الأوكرانية لحظر الطيران فوق البلد والدعوة لإنهاء الحرب.
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