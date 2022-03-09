روسيا وأوكرانيا: أوركسترا كييف تعزف في ميدان الاستقلال

قبل 25 دقيقة

أقامت أوركسترا كييف حفلا موسيقيا في ميدان الاستقلال في العاصمة الأوكرانية.

وعزفت الأوركسترا مقطوعات موسيقية عدة، بينها مقطوعة "النشيد الوطني الأوروبي" القائمة على مقطوعة بيتهوفن التي تحمل اسم "إلى الفرح".