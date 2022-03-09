روسيا وأوكرانيا: أوركسترا كييف تعزف في ميدان الاستقلال

عازف تشيلو

صدر الصورة، Reuters

أقامت أوركسترا كييف حفلا موسيقيا في ميدان الاستقلال في العاصمة الأوكرانية.

وارتدى العازفون معاطف وقبعات في جو شديد البرودة.

صدر الصورة، Reuters

وعزفت الأوركسترا مقطوعات موسيقية عدة، بينها مقطوعة "النشيد الوطني الأوروبي" القائمة على مقطوعة بيتهوفن التي تحمل اسم "إلى الفرح".

ولوح جمهور صغير بالأعلام الأوكرانية.

صدر الصورة، Reuters

قال قائد الأوركسترا هيرمان ماكارينكو إن الهدف هو لفت الانتباه إلى دعوة الحكومة الأوكرانية لحظر الطيران فوق البلد والدعوة لإنهاء الحرب.

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صدر الصورة، EPA

صدر الصورة، EPA

صدر الصورة، EPA