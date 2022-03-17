كانييه ويست: لغة عنصرية وراء تعليق حساب مغني الراب الأمريكي على إنستغرام

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شركة ميتا تقول إن كانييه ويست انتهك سياساتها الخاصة بخطاب الكراهية، والتنمر، والتحرش

علّقت شركة ميتا حساب مغني الراب الأمريكي كانييه ويست على منصة إنستغرام لمدة 24 ساعة، وذلك بعد إشارته بشكل عنصري إلى الفنان الكوميدي تريفور نُوَا.

وعبر حسابه على إنستغرام، ردّ كانييه على انتقادات كان قد وجهها إليه تريفور نُوَا تتعلق بتصرفات مغني الراب تجاه زوجته السابقة كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع، والتي وصفها نُوَا بالتصرفات "الفظيعة".

وانتقد نُوَا إقدام كانييه مرارا وتكرارا على نشر تعليقات عن كارداشيان، وأولاده منها، وعن شريكها الممثل الكوميدي الأمريكي بيت ديفيدسون.

وقالت شركة ميتا، التي تمتلك إنستغرام، إن كانييه انتهك سياسة المنصة في ما يتعلق بخطاب الكراهية، والتنمر، فضلا عن السياسات الخاصة بالتحرش.

وعلى الرغم من أن حسابه عبر إنستغرام لا يزال ظاهرا، لا يستطيع كانييه أن ينشر تعليقا، أو أن يعلّق على منشور، أو أن يبعث برسائل مباشرة.

وفي منشوراته الأخيرة عبر إنستغرام، اتهم كانييه زوجته السابقة كارداشيان بحرمانه من رؤية أطفاله - وهو ما تنكره نجمة تليفزيون الواقع.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تريفور نُوَا يقول إن معاملة كانييه لكيم كارداشيان تسلط الضوء على ما تعانيه نساء كثيرات

وفي بيان لها، قالت شركة ميتا إنها ستتخذ "خطوات إضافية" إذا رأت مزيدا من الانتهاكات لسياساتها.

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وأضافت الشركة: "عادة ما نلجأ إلى اتخاذ خطوات إضافية إزاء الحسابات التي تكرر انتهاك لوائحنا وذلك بأن نضع قيودا على تلك الحسابات".

ونوهت ميتا كذلك إلى أنها قد "حذفت محتوى" من حساب كانييه.

وأثناء تقديمه حلقة من برنامجه الإخباري الساخر "ذا ديلي شو" عبر قناة كوميدي سنترال الأمريكية، أدلى تريفور نُوَا بالتعليقات الخاصة بتصرفات كانييه إزاء زوجته السابقة كارداشيان.

وقال نُوَا: "قد لا تشعرون بالتعاطف مع كيم لأنها ثرية ومشهورة، لكن ما تعانيه (كيم) شيء فظيع ويسلط الضوء على ما تعانيه سيدات كثيرات عندما تخترن الانفصال".

وانغمس كانييه -الذي غيّر اسمه بشكل قانوني إلى "ييه"- في خلاف علني مع كيم كارداشيان، وبيت ديفيدسون. وقد دأب مغني الراب على نشْر صور لرسائل خاصة بين ثلاثتهم.

وردًا على تعليقات تريفور نُوَا، نشر كانييه عبر حسابه في إنستغرام صورة لنتائج بحث عبر محرك غوغل عن تريفور نُوَا. وأرفق بالصورة كلمات أغنية أمريكية ذات أصل أفريقي مع تغيير بعض كلماتها على نحو عنصري.

وقد حُذف المنشور على الفور.

ولا يزال في استطاعة متابعي كانييه أن يتفاعلوا بتسجيل الإعجاب أو التعليق على المنشورات، أما هو فلا يستطيع ذلك.