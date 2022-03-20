طيور بألوان وأشكال زاهية في مهرجان بورسعيد

قبل 23 دقيقة

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحي، ماجد ابو سديرة، أن المهرجان يعد خطوة نحو الترويج لهذا النمط من السياحة التي تستهدف مراقبة الطيور وتصويرها من جميع أنحاء العالم.