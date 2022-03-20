طيور بألوان وأشكال زاهية في مهرجان بورسعيد
في محافظة بورسعيد نُظِّم خلال الشهر الحالي مهرجان لهواة مراقبة الطيور وتصويرها.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحي، ماجد ابو سديرة، أن المهرجان يعد خطوة نحو الترويج لهذا النمط من السياحة التي تستهدف مراقبة الطيور وتصويرها من جميع أنحاء العالم.
وتتميز بورسعيد بوجود بحيرة الملاحات شرقي مدينة بورفؤاد وكذلك منطقة بحيرة المنزلة المتاخمة لمحمية أشتوم التي تحتوي على أكثر من 30 نوعا من الطيور المهاجرة من أشهرها الفلامينغو والبجع والطيور الخواضات والزرزور وغيرها من الأنواع الأخرى.