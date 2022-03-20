وفاة زكي فطين عبد الوهاب المخرج والممثل المصري

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توفي الممثل والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب، عن 61 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان عبد الوهاب قد أعلن إصابته بسرطان الرئة عام 2019 وتعافيه من المرض، ثم أعلن العام الماضي إصابته بورم جديد في المخ.

ولد عبد الوهاب عام 1961 لعائلة فنية عتيدة، فوالده المخرج فطين عبد الوهاب، وأمه المطربة الشهيرة الراحلة ليلى مراد. وخاله الملحن والمغني والممثل المعروف منير مراد.

درس عبد الوهاب الإخراج في العالي للسينما، في القاهرة، وبدأ مشواره الفني مساعدا للإخراج مع عدد من كبار المخرجين، مثل يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس"، وعلي بدرخان في فيلم "أهل القمة"، وسمير سيف في فيلم "شوارع من نار".

وشارك عبد الوهاب في التمثيل فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان" و"سكوت هنصور" ليوسف شاهين، و"ريش نعام"، و"بحب السيما،" و"ممنوع الاقتراب او التصوير".

وأخرج فيلمه الأول "رومانتيكا" عام 1996، ولكنه لم يسلك مسار الإخراج بعد تلك التجربة.