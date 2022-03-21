روسيا وأوكرانيا: رد فعل عنيف في روسيا ضد الموسيقيين المناهضين للحرب

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بوريس غربينشيكوف

بعد أيام قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا، أصدرت إحدى أكبر الشركات الإعلامية الروسية، وهي مجموعة الإعلام الروسي (RMG)، بيانًا يشرح سبب توقفها عن تقديم أغاني بعض الفنانين على محطاتها الإذاعية الشعبية أو قنواتها الموسيقية التلفزيونية.

وجاء في البيانأن "سبب هذا القرار هو التصريحات القاسية التي أدلى بها هؤلاء الموسيقيون تجاه روسيا في سياق الوضع الصعب بين روسيا وأوكرانيا".

وأوضحت أن احترام مستمعيها كان على رأس أولويات الشركة ، وأن "موقف الموسيقيين المزدري تجاه المستمعين الروس" لم يترك لها أي خيار سوى إنهاء عقدها مع الفنانين".

وتضمنت القائمة العديد من الموسيقيين الأوكرانيين وثلاثة أعمال روسية، بما في ذلك فرقة الروك الأسطورية أكواريوم، التي وصف مغنيها الرئيسي، بوريس غريبينشيكوف، الحرب بـ "الجنون" في منشور على إنستغرام. والضغط السياسي الذي يواجهه ليس غريباً عليه.

وقال غريبنشيكوف لبي بي سي: "لقد أمضيت نصف حياتي تحت نوع من الحظر". "كان هناك حظر في السبعينيات، وحظر في الثمانينيات - لا يوجد شيء غير عادي في الأمر. ثم نفس الأشخاص الذين حظروك يمنحونك جوائز."

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أوليغ غازمانوف

ويمثل الضغط على الأصوات المعارضة في صناعة الموسيقى تناقضًا صارخًا مع هؤلاء الفنانين الموالين للكرملين، الذين قدم بعضهم الأسبوع الماضي، حفلة موسيقية رائعة ومصممة خصيصًا للتلفزيون في استاد، ظهر فيها فلاديمير بوتين باعتباره الحدث الرئيسي.

ولوح عشرات الآلاف من الأشخاص بالأعلام الروسية ورددوا شعارات مؤيدة لروسيا في الاحتفال بالذكرى الثامنة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وقال العديد منهم لبي بي سي إنهم تعرضوا لضغوط من أجل التواجد هناك.

مدرج في القائمة السوداء

في اليوم الأول من الحرب، نشر المغني الأوكراني إيفان دورن مقطع فيديو على إنستغرام يدعو الروس إلى "إنهاء هذه الكارثة" و "عدم المشاركة في هذه الحرب الدامية".

وبعد أيام وجد نفسه على قائمة الأعمال المحظورة من قبل مجموعة الإعلام الروسي، وظهر اسمه على "قائمة سوداء" أخرى تم تسريبها لوسائل إعلام روسية، تطالب بمنع موسيقيين معينين من الأداء بسبب آرائهم المناهضة للحرب. وبحسب ما ورد تم توزيع القائمة على أماكن الموسيقى والمروجين في روسيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إيفان دورن

لكن دورن قال لبي بي سي إن وضعه على القائمة السوداء في روسيا لم يحدث أي فرق بالنسبة له.

وقال "أي تعاون مع روسيا كان مستحيلا حتى قبل الإعلان عن أي قائمة".

"هل يعتقد أي شخص داخل أجهزة الدولة الروسية حقًا أننا نريد العمل مع المعتدين الذين يبيدون الأمة الأوكرانية ، ويقتلون الآلاف من الأبرياء، ويبنون نظامًا شموليًا ويضعون شعبهم في السجن بسبب المعارضة؟"

ليس من الواضح من الذي وضع"القائمة السوداء" أو مصدرها، ولا تستطيع بي بي سي تأكيد صحتها، لكن المطلعين على صناعة الموسيقى يقولون إن مثل هذه الوثائق ليست نادرة.

وقالت إلينا سافيليفا ، مديرة أعمال عدد من الموسيقيين ، لبي بي سي: "لم توجد إشارة قط لمصدر القائمة. لا يوجد اسم أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو طابع رسمي. يمكن أن تبدو كما لو كانت مزيفة - مجرد قائمة مطبوعة بأسماء الموسيقيين أو الكتاب أو الكوميديين". وعميلها مغني الراب نويز إم سي، موجود في القائمة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، معجبو أوكسيمورن يحملون لافتان مناهضة للحرب

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ووفقًا لسافيليفا، فإن الضغط على المروجين يأتي عادةً من أجهزة الأمن الإقليمي ، حيث يحضر المسؤولون إلى قاعات الحفلات الموسيقية ويهددونهم بالإغلاق والغرامات.

يعتقد المدير الفني لأقدم ملهى ليلي في موسكو، وهو ملهى 16 ، أن الوثيقة قد تكون مزورة.

وقال بافيل كاماكين لبي بي سي: "لم أر ذلك ولم يأت أي مسؤول لرؤيتي، على الرغم من أننا عادة أول ناد يزورونه".

ويجعل الغموض المحيط بأصل القائمة من الصعب على المروجين والموسيقيين وأصحاب الأماكن معرفة مدى جدية التعامل معها.

ومهما كانت أصولها، فإن القائمة تعكس البيئة التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد للأشخاص في روسيا الذين يعارضون الحرب.

وبالنسبة لبعض الموسيقيين، هذا يعني أن الخيار الوحيد هو تقديم عروضهم خارج البلاد.

وألغى مغني الراب الروسي أوكسيمورون، الذي يظهر اسمه على "القائمة السوداء" التي تداولتها وسائل الإعلام الروسية، جولته القادمة في روسيا وبدلاً من ذلك نظم حفلات خيرية في الخارج لجمع الأموال للاجئين الأوكرانيين.

وجمع أكثر من 30 ألف دولار، في حفل أقيم في اسطنبول، وسيقدم حفلا في لندن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.