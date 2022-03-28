جوائز الأوسكار 2022: أزياء النجوم على البساط الأحمر بالصور

قبل ساعة واحدة

بعد أن كان ظهور الفنانين والفنانات وتبخترهم على البساط الأحمر في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي محدودا بسبب قيود كوفيد 19، استعاد الحفل هذا العام تألقه مع عودة النجوم في أبهى أثوابهن وحللهم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ألانا هايم

بدت ألانا هايم، بطلة فيلم "ليكوريش بيتزا"، ، في إطلالة كلاسيكية بثوب رقيق متعدد الطبقات بالترتر، مقترن بصندل فضي بسيط وطلاء أظافر بلون فاتح. عندما ننظر إليها، نعتقد أننا أمام حورية بحر بهية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جيسيكا تشاستين

كان الترتر أيضا يزين ثوب جيسيكا تشاستين بتنورته الطويلة الواسعة، وتموجاته التي توحي بأزياء حفلات الرقص الكلاسيكية. يختلف الثوب تماما عن ثياب الثمانينات التي كانت ترتديها في فيلم "عينا تامي فاي" الذي فازت عنه بجائزة أوسكار أفضل ممثلة لهذا العام.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كودي سميت ماكفي

تخلي كودي سميت ماكفي، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد، عن خيار حلة السهرة السوداء، واختار حلة وقميصا من اللون الأزرق الفاتح. ولاستكمال إطلالته ارتدى سلسلة فضية وقرطا. كما ارتدى حذاء بكعب عال يزيد من طوله عدة سنتيمترات، على الرغم من أنه طويل القامة 187 سنتيمترا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إميليا جونز

تألقت إميليا جونز، بطولة فيلم "كودا" الفائز بجائزة أفضل فيلم، على البساط الأحمر في ثوب ذهبي يحتضن قوامها ويكشف الخصر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تيموتي شالوميه

أما تيموتي شالوميه فتخلى عن رسمية ربطة العنق والقميص تماما، واكتفى بسترة سوداء موشاة بالترتر تكشف صدره العاري.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، زيندايا

واختارت زيندايا، التي شاركت شالوميه بطولة فيلم "ديون" قميصا حريرا قصيرا أبيض اللون مع تنورة فضية مطرزة، وتحلت بالكثير من الأساور لإضفاء المزيد من البريق.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كريستين ستيوات

اختارت كريستين ستيوارت، التي رشحت لأفضل ممثلة عن دورها الذي تجسد فيه الأميرة ديانا في فيلم "سبنسر"، إطلالة جريئة، فارتدت سروالا قصيرا وقميصا مفتوحا من الشيفون الأبيض وسترة سوداء، مع تصفيفة شعر جريئة. وانتعلت حذاء أنيقا عالي الكعب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيلي إيليش

أما بيلي إيليش فقررت أن تختار صيحة الفساتين ذات الكشكشة، فارتدت ثوبا طويلا مستوحى من العصر الفيكتوري. أما شعرها فاختارت له اللون الأسود الفاحم ليتناسب مع زينتها بالكحل الأسود. فازت الأغنية الرئيسية لفيلم جيمس بوند "لا وقت للموت" التي تغنيها إيليش بجائزة أوسكار لأفضل أغنية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أريانا ديبوز

فازت أريانا ديبوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة الحي الغربي". وبعد أن أبهرتنا بدرجات مختلفة من اللون الأصفر في حفل توزيع جوائز البافتا واختيار النقاد لهذا العام، اختارت اللون الأحمر الساطع لثوبها في حفل توزيع جوائز الأوسكار. وبدت أنيقة في استرخاء مرتدية سروالا واسع الساق وقميصا مماثلا. أضافت عباءة فضفاضة لمزيد من التألق.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فينوس وسيرينا ويليامز

حضرت نجمتا التنس فينوس وسيرينا ويليامز حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث رُشح فيلم "الملك ريتشارد" المستوحى من تدريب والدهما لهما لتصعدا كاثنتين من أفضل بطلات التنس في العالم. ارتدت فينوس فستانًا أبيض مع أساور من الحلي الفضية. واختارت سيرينا فستانًا ورديًا مزينًا بأزهار سوداء مطرزة وقفازات من الدانتيل الأسود.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لوبيتا نيونغو

وتأتي لوبيتا نيونغو بإطلالتها المتميزة في حفل هذا العام بثوب ذهبي ذي تنورة واسعة أما أعلى الثوب فيزدان بعدد من الزهرات الوردية المتلألئة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أوليفيا كولمان

اختارت النجمة البريطانية أوليفيا كولمان، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "الابنة المفقودة" فستانا كلاسيكيا فضي اللون تضفي عليه تموجاته بهاء ورقة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جيسون موموا

ازدانت سترة جيسون موموا بمنديل باللونين الأزرق والأصفر، لوني العلم الأوكراني.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نيكول كيدمان وكيث أوبرايان

رُشحت نيكول كيدمان لجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها للممثلة والكوميدية لوسيل بول لكنها خسرت أمام جيسيكا تشاستين. سارت كيدمان على البساط الأحمر مع زوجها كيث أوربان، الذي كان يرتدي حلة كلاسيكية. وارتدت كيدمان فستانًا رماديًا بدون حمالات، يزدان بخصر وذيل ملفتين للنظر.

صدر الصورة، Getty Images

إطلالة جريئة لدانيال كالويا، أحد الفائزين في العام الماضي، حيث ارتدى سترة باللون الأزرق المخضر. وجاءت طية صدر السترة سوداء، متناغمة مع لون قميصه. وارتدى خاتما ذهبيا ضخما.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ماغي جيلينهال وجيسي باكلي

التقت جيسي باكلي، التي رشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "الابنة المفقودة" ، بمخرجة الفيلم، ماغي جيلينهال، على البساط الأحمر. ارتدت باكلي ثوبا فاتحا، بينما اختارت جيلينهال ثوبا أسود يكشف الكتف مع زخرفة ذهبية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ويل سميث

بدا ويل سميث وكأنه سيد انجليزي أنيق بحلته السوداء، قبل أن يصفع مقدم الحفل كريس روك وقبل أن يفوز بجائزة أفضل ممثل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميغان ثاي ستاليون

ارتدت نجمة الراب، ميغان ثاي ستاليون، فستانًا انسيابيًا باللونين الأزرق والفضي يظهر الخصر، مع طلاء أظافر بلون الخوخ وعقصة شعر أنيقة. متناسقة مع لون الأظافر وعقدة أنيقة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، راتشل زيغلر

دُعيت راتشل زيغلر، بطلة فيلم "قصة الحي الغربي" للحفل في آخر لحظة، وقالت إنها ليست متأكدة مما سترتديه. لحسن الحظ، ارتدت هذا الفستان الأسود الأنيق المزيّن بالخرز مع حزام خلفي معقود.

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