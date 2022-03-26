التعليق على الصورة،

نازنين زاغاري راتكليف تقف على المسرح إلى جانب زوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحفي برعاية النائبة عن حزب العمال تيوليب صديق في لندن. وكانت السيدة زاغاري راتكليف قد قضت ست سنوات في سجن إيراني بتهمة التجسس وقالت في تعليق على شكر زوجها للوزراء لدورهم في إطلاق سراحها "لقد تعاقب على وزراة الخارجية خمس وزراء خلال فترة اعتقالي البالغة ست سنوات. كم وزير خارجية نحتاج من أجل العودة إلى الوطن ؟".