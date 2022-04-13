حذف حوار عن المثلية الجنسية من فيلم "وحوش رائعة" قبل عرضه في الصين

قبل 43 دقيقة

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قامت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكي وارنر برذرز، بحذف المشاهد التي تصور المثلية الجنسية من فيلم"الوحوش الرائعة" قبل عرضه في الصين.

وقد اقتطع مشهد مدته ست ثوان من الجزء الثالث الذي يحمل عنوان "أسرار دملدور"، الذي يلمح إلى علاقة رومانسية سابقة بين دمبلدور وغرندلولد.

وقالت جي كي رولينغ، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة إن دميلدور كان مثليا عام 2007، لكن الأفلام لم تشر إلى ميوله الجنسية حتى الآن.

وقالت شركة وارنر برذرز، منتجة الفيلم، إنه النص احتفظ بروحه بعد الحذف.

وتضمنت الأجزاء التي حذفت من الحوار بين شخصية جود لو وغرندلولد التي جسدها مادز ميكلسن العبارات "لأني كنت عاشقا لك"، و"في الصيف الذي وقعت وغليرت في الحب".

ولم يحذف من الفيلم غير ذلك، ولا حتى الإشارة إلى العلاقة المثلية بين الشخصيتين.

"حذف لا يؤثر في الجوهر"

وفي تصريح أدلت به لمجلة "فاريتي" قالت شركة الإنتاج إنها "ملتزمة بالمحافظة على تماسك كل فيلم تنتجه"، مع إمكانية حذف بعض الأجزاء التي لا تؤثر في الجوهر لتتماشى مع متطلبات أسواق معينة.

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وأضافت الشركة في تصريحها "نأمل دائما أن نروج أفلامنا في أنحاء العالم كما أُنتجت في الأصل، لكنا اضطررنا في الماضي إلى إجراء تعديلات طفيفة حسب متطلبات بعض الأسواق. وبالنسبة لفيلم وحوش رائعة، الجزء الذي يحمل عنوان أسرار دملدور ، فقد طلب منا حذف مقاطع مدتها ست ثوان، ووافقنا على ذلك للتكيف مع متطلبات السوق المعني، مع الاحتفاظ بروح الفيلم".

وأضاف البيان "نريد المشاهدين في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا هذا الفيلم ويستمتعوا به، ويهمنا أن لا يحرم الجمهور الصيني من هذه الفرصة، حتى مع هذا الحذف البسيط".

وتعتبر المثلية الجنسية مشروعة في الصين منذ عقدين من الزمان ولم يعد مجمع الأطباء النفسيين يعتبرها خللا نفسيا منذ 2001، لكن زواج المثليين غير معترف به، ولا تزال بعض أشكال المثلية تواجه بالرفض، خصوصا من أفراد العائلة المقربين.

وتوصل تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية صدر عام 2016 إلى أن 15 في المئة من المثليين في الصين يفصحون عن ميولهم أمام افراد العائلة.

"شعور بالرعب"

وقالت جمعية سينمائية تديرها تجمعات مثلية في مدينة شانغهاي لبي بي سي عام 2020 "بعض الأشخاص الذين كشفوا عن ميولهم الجنسية فخورون بذلك" وأضافت أن البعض يحسون بالرعب من إمكانية أن يعرف أفراد عائلاتهم عن ميولهم الجنسية.