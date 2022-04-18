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رجال الإطفاء الأوكرانيون يحاولون إخماد الحريق في موقع ضربات صاروخية روسية على مبان في مدينة لفيف غرب أوكرانيا
سيدة أوكرانية سبعينية تقف أمام نافذة منزلها الذي تحطمت نوافذه جراء الانفجارات التي هزت مدينة لفيف عقب القصف الروسي صباح اليوم الإثنين
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صورة لما يعتقد أنه الطراد موسكفا الروسي الذي تقول السلطات الأوكرانية أنها استهدفته بصاروخين وأغرقته بينما تقول وزارة الدفاع الروسية أنه غرق نتيجة تعرضه لأضرار بالغة بعد "حريق وانفجار".
أحد سكان دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، يعد الطعام في أحد الشوارع بعد أن دمرت الضربات الجوية منزله ومع استمرار الهجوم الروسي على المنطقة للاستيلاء عليها بالكامل.
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فتاة أوكرانية، تحمل باقة ورد، تنزل من قطار قادم من بولندا في كييف، ويبدو أنها من بين الكثير من الأوكرانيين الذين بدأوا في العودة إلى بلادهم للزيارة أو للبقاء.
صورة التقطت بطائرة بدون طيار لمقابر جديدة لأشخاص قتلوا خلال الغزو الروسي لأوكرانيا في مقبرة في مدينة إيربين في القريية من العاصمة الأوكرانية كييف.
قس أرثوذكسي، يرش الماء المقدس على مصلين أوكرانيون حضروا قداس أحد الشعانين (العيد الأرثوذكسي أحد السعف) في ساحة كنيسة القديس بطرس. في مدينة بوتشا.
إمرأة أوكرانية تبكي نجلها ذو الـ(32 ربيعا)، والذي كان عضوا في وحدات الدفاع الإقليمي، وتقول أنه قتل على يد القوات الروسية، في بوتشا.
أوكرانيون يحاولون أخذ متعلقاتهم من مبنى سكني، دمر خلال القصف الروسي على مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية.
جندي من القوات الموالية لروسيا يجلس على كرسي في شارع بالقرب من مبنى دمر خلال المعارك في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية.