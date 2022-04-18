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فتاة أوكرانية، تحمل باقة ورد، تنزل من قطار قادم من بولندا في كييف، ويبدو أنها من بين الكثير من الأوكرانيين الذين بدأوا في العودة إلى بلادهم للزيارة أو للبقاء.