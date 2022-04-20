للمرة الثانية في أسابيع: القبض على الممثل إيزرا ميلر بتهمة الاعتداء

قبل 7 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إيزرا ميلر

ألقي القبض على الممثل الأمريكي إيزرا ميلر بعد مزاعم بالاعتداء على امرأة في هاواي.

وألقى نجم سلسلة أفلام "وحوش رائعة" كرسيًا على المرأة، ما تسبب في إصابتها بجرح في جبهتها، حسبما قالت الشرطة.

وتم القبض على ميلر في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية، في عقار خاص في باهوا في جزيرة هاواي، بعد تقارير عن الهجوم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال الممثل الشاب البالغ من العمر 29 عامًا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت شرطة هاواي إن الممثل كان "غاضبا" قبل رمي الكرسي.

"جرح بطول نصف بوصة"

وقالت الشرطة في مدينة باهوا في بيان "بعد وقت قصير من الساعة 01:00 صباح الثلاثاء 19 أبريل 2022، ألقي القبض على زائر يبلغ من العمر 29 عامًا من فيرمونت بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية بعد حادث في منزل في باهوا".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست مراهقتي (Morahakaty) تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. الحلقات البودكاست نهاية

وأضاف البيان "أثناء التحقيق، خلصت الشرطة إلى أن الشخص، الذي تم تحديد هويته لاحقا على أنه إيزرا ميلر، أصبح غاضبًا بعد أن طُلب منه مغادرة المبنى، وألقى كرسيًا أصاب امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا في جبهتها، ما أدى إلى جرح بطول نصف بوصة تقريبا".

وأضافت الشرطة أن المرأة "رفضت تلقي علاج" لإصابتها.

وتم القبض على ميلر ووجهت إليه تهمة التحرش والسلوك غير المنضبط في حانة للكاريوكي الشهر الماضي.

ووفقًا للشرطة، انتزع ميلر ميكروفونًا من امرأة تغني واندفع نحو رجل بعد أن شعر الممثل بالغضب بسبب أدائهما أغنية من فيلم "مولد نجمة".

وفي الأسبوع الماضي، أسقط الرجل والمرأة المعنيان طلبهما بعدم تعرض ميلر لهما.

ورفض محاميهما التعليق على السبب.

ويشتهر ميلر بأدواره في أفلام "مزايا أن تكون خجولا" و"كارثة" وسلسلة "وحوش رائعة".

ويلعب دور البطولة في فيلم "البرق"، من إنتاج شركة دي سي، المقرر طرحه العام المقبل.