روسيا وأوكرانيا: الحرب تدخل اليوم الـ 59

صور لأهم أحداث اليوم 59 من الصراع في أوكرانيا

أسرة أوكرانية

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

أسرة أوكرانية تنتظر عند نقطة إجلاء في زاباروجيا

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا في مترو الأنفاق في العاصمة كييف

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

قس أرثوذوكسي في أوكرانيا يبارك كعك عيد الفصح داخل مركز مساعدات إنسانية في زاباروجيا

صدر الصورة، EPA

التعليق على الصورة،

فرق مكافحة الحريق تحاول إخماد النيران التي اشتعلت بسبب قصف تعرضت له مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا

صدر الصورة، EPA

التعليق على الصورة،

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر الاحتفال بعيد الفصح الأرثوذوكسي في موسكو

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

التغطية الإعلامية لمؤتمر صحفي عقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

متظاهرة تحمل لافتة عليها فريق البوب سبايس غيرلز في احتجاج داعم لأوكرانيا في لندن