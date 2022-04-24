صور لأهم أحداث اليوم 59 من الصراع في أوكرانيا
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أسرة أوكرانية تنتظر عند نقطة إجلاء في زاباروجيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا في مترو الأنفاق في العاصمة كييف
قس أرثوذوكسي في أوكرانيا يبارك كعك عيد الفصح داخل مركز مساعدات إنسانية في زاباروجيا
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فرق مكافحة الحريق تحاول إخماد النيران التي اشتعلت بسبب قصف تعرضت له مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر الاحتفال بعيد الفصح الأرثوذوكسي في موسكو
التغطية الإعلامية لمؤتمر صحفي عقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف
متظاهرة تحمل لافتة عليها فريق البوب سبايس غيرلز في احتجاج داعم لأوكرانيا في لندن