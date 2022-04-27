صورة بائع كباب من كشمير تفوز بجائزة في مسابقة دولية لتصوير الطعام
فازت صورة لبائع طعام يعمل أمام شواية لحوم يخرج منها دخان كثيف بالجائزة الكبرى ضمن مسابقة في تصوير الطعام.
ورُشح ديبداتا تشاكرابورتي للفوز بالجائزة الأولى في مسابقة "بينك ليدي لمصور الطعام لعام 2022" عن صورة بعنوان "كبابيانا"، والتي التقطها في منطقة سريناغار، في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
والتقط المصور الهندي الصورة في شارع مزدحم ليلا، إذ يشعل الباعة أفران الفحم لتحضير الكباب وأنواع أخرى من الأطعمة في الشارع.
وتقول كارولين كينيون، مديرة المسابقة: "في عالم اليوم، نشعر بحاجة إلى الراحة والحب، أكثر من أي وقت مضى".
وتضيف: "توجد أشياء كثيرة في هذه الصورة تبعث فينا الطمأنينة، احتضان الدخان المتصاعد للبائع بشكل جميل، والضوء الذهبي، وملامح الشخص وهو يعد الطعام لتقديمه".
وتقول كارولين: "الشرر يتطاير من الأسياخ حتى نكاد نشم رائحة الشواء. نتخيل الدفء ورائحة الطعام اللذيذ".
وتضيف: "هذه الصورة الجميلة والقوية في ذات الوقت تغذي أرواحنا".
واختارت المسابقة الأعمال من بين آلاف المشاركات التي تلقتها من أكثر من 60 دولة في شتى أرجاء العالم، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء المصورين الفائزين من خلال الإنترنت في احتفالية بٌثت على الهواء مباشرة.
وفيما يلي بعض الفائزين بجوائز ضمن فئات المسابقة، مع بعض تفاصيل ذكرها المصورون.
طعام تايتينغر الاحتفالي: صورة بعنوان مهارة تقليدية، للمصور تشين ينغ، الصين
طعام على المائدة: وضع الطعام في فندق ريتز، للمصور جون كاري، المملكة المتحدة
جائزة "فوجي فيلم" للإبداع: صورة بعنوان حديقة مركزية، للمصور يولي فاسيليف، بلغاريا
جائزة "كلير أهو" للمصورات: صورة بعنوان على المائدة، للمصورة مارغريت أولوفسي، جنوب إفريقيا
تجفيف الأسماك، للمصورة كاسيا سيسيلسكا-فابر، المملكة المتحدة
سياسة الغذاء: صورة بعنوان حيث تطير الأحلام، للمصور كيه إم أسد، بنغلاديش
جائزة مصمم الطعام: صورة بعنوان تورتة الخضراوات الصيفية، للمصورة كارولين ستروث، ألمانيا
صغار السن (10 أعوام وأقل): صورة بعنوان تجهيز الأسماك، للمصور روبكوثا روي باراي، بنغلاديش
جائزة "إيرازوريز" لمصور النبيذ هذا العام: صورة بعنوان جمع بقايا تقليم النباتات في كورتون هيل، للمصور جون وياند، المملكة المتحدة
أفضل محصول: صورة بعنوان حقل جزر للأبد، للمصور باولو جرينزا وسيلفيا فولا، إيطاليا
جائزة بينك ليدي لمصور الطعام هذا العام (جنوب شرق آسيا): صورة بعنوان صيد الأنشوجة ، للمصور تيان نجوين نجوك، فيتنام
جميع الصور مقدمة من مسابقة "بينك ليدي لمصور الطعام" لعام 2022، وسوف يقام معرض للصور الفائزة في الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، في بريستول، خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2022.