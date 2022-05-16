الاعتداء الجنسي على الأطفال: السجن للممثلة زارا فيثيان وزوجها بعد إدانتهما بالاعتداء على طفلة

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صدر الصورة، ZARA PHYTHIAN/INSTAGRAM التعليق على الصورة، فيكتور مارك وزارا فيثيان تزوجا عام 2015

قضت محكمة بريطانية بالسجن على ممثلة وزوجها الذي يعمل مدربا للفنون القتالية بعد إدانتهما في جرائم تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال.

وأدينت الممثلة الإنجليزية زارا فيثيان في تهمة اعتداء جنسي، بالتعاون مع زوجها فيكتور مارك، على فتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

واشتهرت فيثيان من خلال دورها في فيلم الحركة الأمريكي "دكتور سترينج" مع الممثل بيندكت كامبرباتش.

بينما أدين فيكتور مارك، وحده من دون مشاركة فيثيان، في تهمة أخرى هي الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.

وفي محكمة بنوتنغهام، تلقّت فيثيان البالغة من العمر 37 عاما، حُكما بالسجن لمدة ثماني سنوات، بينما تلقى زوجها مارك البالغ من العمر 59 عاما حكما بالسجن لمدة 14 عاما.

ورأى القاضي أن فيكتور مارك كان "القوة المحركة وراء ارتكاب الجريمة". وقال القاضي مخاطبا فيثيان: "بينما أنكرتِ في الاستجواب وقوعك تحت سيطرة فيكتور مارك، لكنني استنادا على أدلة، لا يداخلني أي شك في أن انحرافك إنما وقع بسبب تأثيره عليكِ في وقت مبكر من حياتك".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فيثيان لعبت دور شخصية "متعصبة سوداء الشعر" في فيلم دكتور سترينج من بطولة بيندكت كامبرباتش الذي لعب دور دكتور سترينج

وكانت فيثيان تتلقى دروسا في الفنون القتالية على يد فيكتور، قبل أن تتقن هذه الفنون، فضلا عن امتهانها التمثيل.

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وأدين مارك، الذي ينحدر من مقاطعة نوتنغهامشير وسط إنجلترا، في أربع تُهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق على الأطفال في الفترة بين عامَي 2002 و2003.

وتزوجت فيثان من فيكتور عام 2015. وأدين الزوجان معا في 14 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال في الفترة بين عامي 2005 و2008.

وأنكر كلاهما الاتهامات الموجهة إليهما، لكنهما أُدينا على أيدي المحلّفين وقوضيا أمام المحكمة نفسها يوم الاثنين.

وتلقى مارك حكما بالسجن أربعة أعوام في إدانته بالاعتداء بمفرده على فتاة، ثم تلقى حكما آخر بالسجن 10 أعوام في إدانته بالاعتداء بمشاركة فيثيان على فتاة أخرى.

أما فيثيان، التي تنحدر أيضا من مقاطعة نوتنغهامشير، فقد تلقت حكما بالسجن لثماني سنوات لمشاركتها زوجها في الاعتداء على الضحية الثانية.

صدر الصورة، NOTTINGHAMSHIRE POLICE التعليق على الصورة، القاضي رأى أن مارك كان "القوة المحركة وراء جريمة الاعتداء"

وأمام المحكمة، قالت الضحية الأولى إن فيكتور مارك "كسر قلب أمها". وفي بيان أثر الجريمة على الضحية، تقدمت الضحية الثانية أمام المحكمة بالشكر للمرأة الأولى لأنها بلّغت الشرطة.

وأضافت الضحية الثانية أنها كانت طفلة انطوائية في عامها الثالث عشر ومن ثم كانت فريسة سهلة للجانيَين. وقالت: "لقد جرّدتماني من براءتي وأفسدتما عليّ حياتي؛ فأصبحت عاجزة عن إقامة علاقات طيبة ومعتدلة".