وفاة الفنان سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاما

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حظي سمير صبري بمسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأفلام والبرامج التي حققت نجاحا كبيرا

توفي الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة.

تعرض صبري لأزمة صحية في فبراير/شباط الماضي، ودخل المستشفى لإجراء جراحة في القلب، وتحسنت صحته وعاد لعمله بالإذاعة المصرية قبل أن توافيه المنية صباح الجمعة.

وكان صبري، الذي ولد في 27 ديسمبر/كانون الأول 1936 بالاسكندرية، أحد أبرز الوجوه الفنية والتلفزيونية منذ سبعينيات القرن الماضي، ومن أشهر برامجه "هذا المساء" و"النادي الدولي"، اللذان كانا يعرضان على التلفزيون المصري.

ومن البرامج التلفزيونية التي قدمها كذلك "من غير كلام"، و"ليلة في شارع الفن".

وبالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، اشتهر ببرنامجه الإذاعي "ما يطلبه المستمعون" الذي كان يذاع عبر إذاعة الشرق الأوسط.

وشارك صبري فنانين كبارا في بطولة عدد من الأفلام، أبرزهم عادل إمام وعبدالحليم حافظ وسعاد حسني.

وقدم العديد من الأعمال السينمائية البارزة مثل "حكاية حب"، و"اللص والكلاب"، و"زقاق المدق"، و"هارب من الزواج"، و"عدو المرأة"، و"30 يوم في السجن"، و"أخطر رجل في العالم"، و"البحث عن فضيحة"، و"حكايتي مع الزمان"، و"الأخوة الأعداء"، و"الجلسة سرية"، و"التوت والنبوت"، و"جحيم تحت الماء".

كما قدم عددا من المسلسلات التلفزيونية أشهرها "قضية رأي عام"، و"حضرة المتهم أبي".

ونشر صبري مؤخرا كتابا، بعنوان "حكايات العمر كله"، يحكي فيه مذكراته الفنية ومشواره في عالم الفن وتقديم البرامج.

حصد صبري مجموعة كبيرة من الجوائز الفنية، وكُرّم عن مجمل مشواره الفني خلال الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان آخر ظهور لصبري على الشاشة عبر مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمام خلال موسم رمضان 2020. كما شارك في الأعوام القليلة الماضية في أفلام عدة بينها "2 طلعت حرب" و"ديدو" و"المشخصاتي الجزء الثاني".