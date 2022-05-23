مهرجان كان السينمائي: احتجاجات على السجادة الحمراء تسلط الضوء على جرائم قتل النساء
نظمت متظاهرات مدافعات عن قضايا المرأة احتجاجا فوق السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، ورفعن لافتة تسلط الضوء على العنف ضد المرأة.
وحملت المتظاهرات مشاعل الدخان مع لافتة مكتوب عليها أسماء 129 امرأة يقال إنهن قُتلن في فرنسا منذ دورة مهرجان كان الماضية.
جاء الاحتجاج خلال العرض الأول للفيلم الإيراني "العنكبوت المقدس"، وبعد يومين من احتجاج آخر شهدته السجادة الحمراء بالمهرجان ضد العنف الجنسي.
فخلال العرض الأول لفيلم "ثلاثة آلاف عام من الشوق" يوم الجمعة، تعرت محتجة لتكشف عن عبارة "توقفوا عن اغتصابنا" مكتوبة على جسدها بجوار ألوان العلم الأوكراني، فضلا عن طلاء أحمر على ملابسها الداخلية.
وجاء احتجاج الأحد قبل عرض فيلم "العنكبوت المقدس"، الذي وصفه موقع "ديدلاين" في هوليوود بأنه فيلم إثارة نسوي عن امرأة تتعقب رجلا يقتل عاهرات.
قصص مقترحة نهاية
وأحداث الفيلم مبنية على قصة حقيقية لقاتل يدعى "سعيد هاني" قال إنه قتل 16 امرأة خلال عامي 2000 و2001، ووصف جريمته بأنها "في سبيل الله، ومن أجل حماية الدين لأنهن عاهرات يفسدن الآخرين".
وتصدرت الاحتجاجات عناوين الصحف في المهرجان، الذي يستضيف بعضا من صانعي الأفلام والممثلين البارزين في العالم.
ويشهد مهرجان هذا العام عرض أفلام من بينها "توب جان" للنجم توم كروز، وفيلم السيرة الجديد عن حياة إلفيس بريسلي للمخرج باز لورمان.