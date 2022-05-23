مهرجان كان السينمائي: احتجاجات على السجادة الحمراء تسلط الضوء على جرائم قتل النساء

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، لافتة مكتوب عليها أسماء 129 سيدة قيل إنهن قتلن منذ دورة مهرجان كان الماضية

نظمت متظاهرات مدافعات عن قضايا المرأة احتجاجا فوق السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، ورفعن لافتة تسلط الضوء على العنف ضد المرأة.

وحملت المتظاهرات مشاعل الدخان مع لافتة مكتوب عليها أسماء 129 امرأة يقال إنهن قُتلن في فرنسا منذ دورة مهرجان كان الماضية.

جاء الاحتجاج خلال العرض الأول للفيلم الإيراني "العنكبوت المقدس"، وبعد يومين من احتجاج آخر شهدته السجادة الحمراء بالمهرجان ضد العنف الجنسي.

فخلال العرض الأول لفيلم "ثلاثة آلاف عام من الشوق" يوم الجمعة، تعرت محتجة لتكشف عن عبارة "توقفوا عن اغتصابنا" مكتوبة على جسدها بجوار ألوان العلم الأوكراني، فضلا عن طلاء أحمر على ملابسها الداخلية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعرت محتجة يوم الجمعة وكتبت على جسدها عبارة "توقفوا عن اغتصابنا"

وجاء احتجاج الأحد قبل عرض فيلم "العنكبوت المقدس"، الذي وصفه موقع "ديدلاين" في هوليوود بأنه فيلم إثارة نسوي عن امرأة تتعقب رجلا يقتل عاهرات.

وأحداث الفيلم مبنية على قصة حقيقية لقاتل يدعى "سعيد هاني" قال إنه قتل 16 امرأة خلال عامي 2000 و2001، ووصف جريمته بأنها "في سبيل الله، ومن أجل حماية الدين لأنهن عاهرات يفسدن الآخرين".

وتصدرت الاحتجاجات عناوين الصحف في المهرجان، الذي يستضيف بعضا من صانعي الأفلام والممثلين البارزين في العالم.