بي بي سي تعتذر بعد ظهور عبارة "مانشستر يونايتد حثالة" على الشاشة

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، ظهر النص على القناة الإخبارية بعد الساعة 09:30 مباشرة من صباح الثلاثاء

قدمت بي بي سي اعتذارا بعد ظهور رسالة على القناة الإخبارية تقول "مانشستر يونايتد حثالة".

وظهر النص عن طريق الخطأ على شريط الأخبار في الجزء السفلي من الشاشة، أثناء بث أخبار عن رياضة التنس بعد الساعة 09:30 مباشرة من اليوم الثلاثاء، وذلك على القناة الإخبارية التي تبث باللغة الإنجليزية في بريطانيا.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتذرت مقدمة البرامج، أنيتا ماكفي، لكل مشجعي مانشستر يونايتد الذين ربما تعرضوا للإهانة.

وقالت إن الخطأ حدث عندما كان شخص ما يتعلم كيفية تشغيل شريط الأخبار، وكان "يكتب أشياء عشوائية".

وظهرت رسالة أخرى على الشريط تقول: "طقس ممطر في كل مكان".

وقالت ماكفي للمشاهدين: "قبل قليل، ربما لاحظ بعضكم شيئًا غير عادي بالمرة على شريط الأخبار الذي يمتد على طول الجزء السفلي من الشاشة، إذ ظهر تعليق حول مانشستر يونايتد، وآمل ألا يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالإهانة منه".

وأضافت: "اسمحوا لي فقط أن أشرح ما كان يحدث: خلف الكواليس، كان هناك شخص ما يتدرب على تعلم كيفية استخدام الشريط ووضع نص على الشريط، لذلك كان يكتب أشياء عشوائية غير جادة وظهر هذا التعليق".

"لذا أعتذر إذا كنتم قد رأيتم ذلك وتعرضتم للإهانة وأنتم من محبي مانشستر يونايتد".

"لكن من المؤكد أن هذا كان خطأ ولم يكن من المقصود أن يظهر على الشاشة. إذن كان هذا ما حدث. اعتقدنا أنه من الأفضل شرح ذلك لكم".

وأضاف بيان رسمي لبي بي سي "كان هناك خلل فني أثناء التدريب على استخدام شريط الاخبار التجريبي الخاص بنا، والذي انتقل إلى البث الحي لبضع ثوان".

وأضاف "نعتذر عن أي إساءة على الهواء".

وغرد مذيع بي بي سي ومشجع مانشستر سيتي، كلايف ميري، أنه "لا علاقة له بهذا الأمر !!" مع هاشتاغ يحمل اسم فريقه، وذلك بعد فوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وتراجع مانشستر يونايتد عن مستواه في المواسم الأخيرة وغاب عن دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي.