المدير السابق لمتحف اللوفر متهم بالضلوع في تهريب قطع أثرية مصرية

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترأس مارتينيه متحف اللوفر من عام 2013 حتى العام الماضي

وجهت لائحة اتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي بالتآمر لإخفاء أصل قطع أثرية، تثور شكوك لاحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

واتهم جان لوك مارتينيه بالضلوع في عملية تزييف بعد استجوابه، حسب ما أفادت مصادر قضائية.

ويبحث محققون فيما إذا كان مارتينيه تعمد تجاهل كون شهادات منشأ القطع الأثرية مزيفة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، كيف وصلت آثار فرعونية إلى السعودية؟

وتتعلق القضية، التي يعود تاريخها إلى عام 2018، بخمس قطع تبلغ قيمتها مجتمعة 8.5 مليون دولار، وتتضمن لوحة نادرة بالغرافيتي تصور الفرعون توت عنخ آمون.

وكان مارتينيه مديرا لمتحف اللوفر من عام 2013 إلى عام 2021.