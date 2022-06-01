جوني ديب يكسب معركته القضائية ضد آمبر هيرد

قبل 35 دقيقة

وبينما أعربت الممثلة عن خيبة أملها بسبب قرار هيئة المحلفين، قال ديب إن الحكم "أعاد له الحياة".

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة "واشنطن بوست" زعمت فيه أنها كانت ضحية للعنف الأسري، رغم أنها لم تذكر ديب بالاسم. وبعد ذلك رفعت هيرد دعوى مضادة.